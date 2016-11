Mickey, Minnie e Pluto encantam adultos e crianças em shopping de Manaus

O mundo mágico de Disney está encantando o Natal do Amazonas Shopping, com um evento divertido, interativo e repleto de fantasia. Mickey Mouse e seus amigos Minnie e Pluto são o tema da decoração de 2016, inaugurada no fim de semana com os próprios personagens recebendo o público, que lotou a praça central.

No cenário de 210 metros quadrados, destaque para a grande árvore de Natal, simbolizando todos os sonhos dessa época do ano, além de reproduções em 3D de Mickey e seus amigos, que permitem muitas fotos para guardar como recordação.

Mickey, Minnie e Pluto recebem crianças e adultos para fotos em um Meet & Greet que segue até o dia 24 de novembro, sempre a partir das 15h e 18h30. É só chegar cedo e garantir sua senha. “Trata-se uma ação exclusiva, em que é possível conhecer e tirar fotos com esses personagens que fazem parte do universo de muitas crianças”, comenta o superintendente, Luiz Muniz.

“Eu gosto muito do Mickey, ele é maior que na TV”, diz a pequena Giovana Lupi, 5, que foi ao shopping acompanhada dos pais Luciana e Leonardo Lupi. Eles também aprovaram a ideia. “A paixão pelo Mickey é familiar. Nós todos somos fãs e o sorriso dela ao encontrá-lo não tem preço”, comenta Luciana, ressaltando que gostou muito da proposta, sobretudo da integração das crianças coma decoração.

E parece que a turma da Disney agrada mesmo não só os pequenos, pois muita gente grade também foi lá para tirar aquela foto e postar nas redes sociais. “Eu amo o Mickey. Ele marcou minha infância, por isso, mesmo sendo adulta, fiz questão de vir abraçá-lo e registrar esse momento”, diz a estudante de fisioterapia, Rayssa Domingues, de 25 anos.

Diversão todo dia

Há atividades temáticas e brinquedos para divertir as crianças gratuitamente, durante todo o horário de funcionamento do Amazonas Shopping. Um grande escorrega dentro de um trenzinho e um gira-gira no formato das famosas orelhinhas do ratinho mais querido do mundo então entre as opções de lazer e diversão para quem frequenta o local. E na base da grande árvore, um espaço diferenciado exige muito pique dos pequenos. Ao pedalarem suas bicicletas, meninos e meninas geram energia para comandar um painel de atividades.

Além disso, o Papai Noel também já está no mall para divertir e receber as cartinhas da garotada. O trono do ‘Bom Velhinho’ está no segundo piso, entre a C&A e a livraria Leitura, com atendimento das 14h às 21h.

Caravana de Natal Coca-Cola

Momentos de muita alegria também estão previstos para o dia 11 de dezembro, às 19h, quando a Caravana de Natal Coca-Cola chegará ao Amazonas Shopping, com seus caminhões iluminados, música e histórias para oficializar a temporada natalina no empreendimento.

O querido Urso Polar da Coca-Cola estará presente para interagir com as famílias no evento, durante o período de uma hora. A grande atração da noite será uma visita mais do que especial de Papai Noel, que receberá as famílias para ouvir pedidos e tirar uma foto de recordação. O evento também é gratuito.

Por todo o shopping

Além da praça de eventos, a decoração natalina está em diversos outros ambientes do Amazonas Shopping. Os corredores do centro comercial estão enfeitados com as tradicionais guirlandas, festões e cascatas de luz, que ganham ainda mais vida com os bonecos de Disney, espalhados por todo o mall.

Na área externa do shopping, um boneco gigante de Mickey Mouse encanta a todos que passarem pelas redondezas. À noite, o personagem é completamente iluminado por micro lâmpadas, em uma ação inédita em Manaus.

Com informações da assessoria