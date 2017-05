Michel Temer pronto para renunciar, diz jornalista

O presidente Michel Temer estaria pronto para anunciar sua renúncia ao cargo e deverá fazê-lo ainda hoje. Já conversou a respeito com alguns ministros de Estado e, pessoalmente, acompanha a redação do pronunciamento que informará o país a respeito. As informações são do Blog do Noblat.De acordo com Noblat, Rodrigo Maia (PMDB-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, já foi avisado sobre a decisão de Temer. Ele o substituirá como previsto na Constituição, convocando o Congresso para que eleja o novo presidente que governará o país até o final de 2018.

A Secretaria de Comunicação Social da presidência da República suspendeu a veiculação de peças de propaganda do governo que estavam no ar ou que poderiam ir ao ar.

Michel Temer foi gravado por Joesley Batista, um dos sócios do frigorífico JBS, em açao conjunta da PF com a Procuradoria. As conversas sugerem o aval do presidente para a compra do silencio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB). O Planalto confirmou encontro com Joesley, mas Temer diz que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de Cunha. Ele disse ainda que não autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboraçao com a justiça.

