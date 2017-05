Michel Temer diz que não renuncia à Presidência do Brasil

Em pronunciamento na tarde desta quinta-feira(18), o presidente Michel Temer disse que não renunciará à Presidência da República após a delação premiada dos donos do grupo JBS. O presidente disse que nessa semana viveu seu melhor e pior momento, devido aos bons indicadores da economia e ontem, finalmente, após a divulgação da gravação em que a voz dele é ouvida dando aval a compra de silêncio de Eduardo Cunha.

“Não temo nenhuma delação e nunca autorizei que usassem meu nome indevidamente. Não compro o silêncio de ninguém”, disse o presidente, citando a gravação clandestina.

“No Supremo, mostrarei que não tenho nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito: não renunciarei. Sei o que fiz e sei a correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Essa situação de dubiedade e de dúvida não pode persistir por muito tempo”, declarou.

Michel Temer foi gravado por Joesley Batista, um dos sócios do frigorífico JBS, em ação conjunta da PF com a Procuradoria. As conversas sugerem o aval do presidente para a compra do silencio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB). O Planalto confirmou encontro com Joesley, mas Temer diz que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de Cunha. Ele disse ainda que não autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça.

Ainda nesta quinta o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu abrir inquérito sobre o presidente Michel Temer para apurar os fatos.

Temer passou o dia em reuniões com ministros do núcleo político do governo. Antes, porém, cancelou todos os compromissos oficiais que estavam na agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

