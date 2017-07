Michel Teló e Thais Fersoza comemoram chegada de Teodoro

O casal conta que Teodoro escolheu o dia de seu nascimento – Divulgação/Instagram

Teodoro, segundo filho da atriz Thais Fersoza, 33, e do cantor sertanejo Michel Teló, 36, nasceu na madrugada desta quarta-feira (26). Para comemorar, os dois artistas publicaram uma foto do recém-nascido em suas contas no Instagram.

“E como diz a música que a gente fez pra ele, ‘para alegrar e multiplicar o amor.. O Teodoro é um presente do Senhor.”, escreveram ambos na legenda da foto.

O casal conta que Teodoro escolheu o dia de seu nascimento. “Teodoro chegou antes do previsto.. escolheu o dia dele.. e a gente não podia estar mais feliz.” Thaís diz ainda que as contrações começaram e foram aumentando: “foi um corre danado e ele chegou!”.

“Sempre quis saber como eram as dores, sensações, a correria, o susto.. e esse pequeno me proporcionou essa alegria, essa descoberta”, escreveu a atriz.

“Nosso gurizinho! Deus é maravilhoso! Que benção! Que milagre!!! Coração transbordando! Deus te abençoe, te proteja, te guarde, dê sabedoria, paz, amor e felicidade, filhote! Estamos e estaremos aqui, pra tudo, sempre! Vc é muuuuito fofinho! E agora a família está completa! Nossos amores.. Melinda e Teodoro juntinhos!”, escreveram ambos os artistas.

Teodoro nasceu com 49 cm e pesando 3,875 kg. Fersoza e Teló já são pais de Melinda, que completa um ano no dia 1° de agosto.

Quarto do Bebê

Em maio, a Thaís Fersoza mostrou detalhes do quarto de Teodoro. “Escolhemos música pra ser o tema”, disse em publicação compartilhada na rede social Instagram.

A parede do local foi decorada com a partitura da música “Presente do Senhor”, feita especialmente para Teodoro, disse Fersoza em vídeo anteriormente divulgado na rede social.

“Assim como a Melinda teve, a gente também fez uma música para o nosso gurizinho”.

