Michel Teló anima a festa dos 85 anos de Manacapuru no AM

As comemorações do aniversário de Manacapuru (a 87 quilômetros de Manaus) começam nesta quarta-feira (12). A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, preparara uma ampla programação que pretende atrair 120 mil pessoas durante os cinco dias de festa. A atração principal desse ano é o cantor Michel Teló.

Para iniciar a celebração dos 85 anos da cidade, uma festa voltada ao segmento infantil será realizada e o parque de diversões de Manacapuru será liberado para a criançada das 12h às 18h. Em seguida, haverá um show com o grupo Miraculous, do Rio de Janeiro e encerrando a programação do dia, às 20h ocorrerá a abertura do concurso do mister e miss Manacapuru, que contará com o show da cantora Ades Schneider.

Leia também:Thais Fersoza elogia o marido Michel Teló: ‘O melhor pai do mundo’

Na quinta-feira(13), será a final do concurso de mister e miss Manacapuru. O vencedor ganhará uma bolsa integral de estudo em uma universidade de Manaus. Após o resultado, a festa terá a apresentação da dupla João Victor e Rodrigo. Uma das novidades é o retorno do sorteio da ordem de apresentações das cirandas, durante o festival que acontece em agosto. No dia 14, as cirandas se apresentam no parque do Ingá, onde, em seguida, acontece o sorteio. “É uma atração muito importante. A população fica na ansiedade para ver quem dança”, disse o secretário de Turismo, Lurdem Cley Monteiro.

No sábado (15), a programação começa no balneário do Miriti, com um palco alternativo, DJs e bandas locais. No início da noite, será apresentada a madrinha da cidade. À 0h, acontece o tradicional discurso do prefeito, seguido das queimas de fogos e os parabéns. O grande show será comandando pelo cantor Michel Teló, que sobe no palco à 0h30, trazendo para Manacapuru a turnê “Baile do Teló”, baseada no DVD de inéditas, gravado em São Paulo, em 2015.

O público vai poder conferir as novas “Diz aí Teló”, que ganha a participação de Seu Jorge pelo telão, “Hoje Tem” e “Ah tá Peraê”, com Michel tocando bateria enquanto empolga a plateia.

No último dia de festa (16), o palco continua no Miriti. A partir das 18h, o evento segue para o parque do Ingá e será voltado para o público religioso, com a participação do grupo Unidos pela Fé, formado pelos padres Joãozinho e João Carlos e a cantora Joana.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais:

Michel Teló e Thais Fersoza anunciam nova gravidez

Nasce Melinda, primeira filha de Thais Fersoza e Michel Teló

Acidente com ônibus do cantor Michel Teló deixa três mortos no Paraná