Metalúrgicos da GM receberão bônus de R$ 11 mil se atingirem meta

Os cerca de 9.000 trabalhadores da General Motors de São Caetano do Sul (ABC) irão receber, pelo menos, R$ 11.784,09 de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) neste ano.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, esse valor será pago se a meta de produzir 111 mil veículos até o final do ano for batida. Caso ela seja ultrapassada, os funcionários receberão R$ 14,140,91. “Considerando que, até o final de outubro foram produzidas cerca de 90 mil unidades, a expectativa é ultrapassar essa meta”, afirma Francisco Nunes, vice-presidente do sindicato.

Em junho, os trabalhadores já receberam um adiantamento da PLR no valor de R$ 6.000. O restante do dinheiro será pago no dia 15 de janeiro de 2017. O valor é semelhante ao recebido no ano passado que ficou em torno de R$ 12 mil, com um adiantamento também no valor de R$ 6.000.

Terão direito à participação nos lucros não só os trabalhadores que estão na fábrica, mas também os cerca de 780 que estão com os contratos suspensos temporariamente (lay-off).

A General Motors não comentou o assunto.

Por Folhapress