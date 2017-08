Metalúrgico tenta matar mulher e é preso em flagrante na Zona Norte

Violência doméstica em Manaus – foto:divulgação

Um metalúrgico de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, dia 14, por volta das 8h, pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, após ser denunciado pela ex- companheira por feminicídio tentado, violação de domicílio, dano e violência doméstica. A ocorrência aconteceu na casa onde a vítima mora, situada no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da DECCM-Anexo, a equipe da especializada chegou até o infrator após a ex- companheira do metalúrgico, um mulher de 26 anos, formalizar o caso na unidade policial. Na ocasião, relatou que o ex-companheiro invadiu a casa dela na madrugada desta segunda-feira, dia 14, por volta de 1h, e a ameaçou de morte. A mulher afirmou, ainda, que o metalúrgico estava em posse de um martelo e desferiu golpes no rosto dela utilizando o objeto.

“A vítima nos contou que só conseguiu escapar do agressor porque ele escorregou ao pisar no sangue dela e foi ao chão. Nesse momento ela saiu correndo e se escondeu na casa da mãe dela. Logo depois da formalização da ocorrência demos início às diligências em torno do caso. Conseguimos prender o infrator na residência dele, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. Em depoimento na especializada a ex-companheira argumentou que eles estavam separados desde 2016, mas que o metalúrgico não aceita o término do relacionamento”, explicou Mafra.

O metalúrgico foi autuado em flagrante por feminicídio tentado, violação de domicílio, dano e violência doméstica. Ao término dos procedimentos cabíveis na DECCM-Anexo, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul cidade.

