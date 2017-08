Metalúrgico é morto em assalto enquanto esperava rota para o trabalho

A vítima morava no bairro há quatro anos e foi morto ao reagir a um assalto – Davulgação

Enquanto aguardava a rota para ir ao trabalho, o metalúrgico Davi Bezerra Santana, de 34 anos, foi assassinado com três tiros, na noite desta quarta-feira (23), por volta de 21h30, na rua Javari, bairro Colônia Terra Nova 2, Zona Norte de Manaus.

A polícia investiga o crime como um latrocínio – roubo seguido de morte. A carteira do metalúrgico foi levada pelo suspeito.

Segundo testemunhas, um homem moreno, trajando bermuda, camiseta e chinelo, aproximou-se da vítima que aguardava o transporte que o levaria a uma empresa do Polo Industrial, onde trabalhava. O suspeito atirou no metalúrgico, após ele reagir ao assalto. Antes de fugir, o suposto assaltante ainda verificou se a vítima estaria morta.

“O assassino atirou e depois que o Davi caiu no chão, aproximou-se e olhou para ver se ele estava morto. Saiu andando tranquilamente, após fugiu com outro homem e uma mulher. Ao se juntarem, correram para uma área de invasão”, contou um morador que preferiu não se identificar.

Ainda segundo os moradores do bairro, Davi morava no local com a esposa há quatro anos. Abalados, os vizinhos disseram que a vítima era uma pessoa tranquila e trabalhadora. O ônibus que Davi aguardava chegou momentos depois do crime. Comovidos com a situação, alguns industriários chegaram a descer do veículo para prestar socorro à vítima, mas ele morreu no local.

O celular do metalúrgico foi encontrado, escondido na cintura da vítima. A família não foi localizada para comentar o caso. A Delegacia de Homicídios investiga o crime.

