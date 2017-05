Metalúrgico é morto a facadas por amigo durante bebedeira

O metalúrgico Eduardo do Amaral Silva, 32, foi morto com uma facada na costela, que perfurou o coração, no momento em que consumia bebidas alcoólicas com um amigo. A vítima e o conhecido estavam sentados na escada de uma residência, localizada na rua Barão de Açu, bairro Flores, Zona Centro-Sul, por volta das 0h, quando iniciaram uma discussão. Houve luta corporal e o suspeito se armou com uma faca e desferiu uma facada na vítima.

Conforme a esposa do metalúrgico, Rosenilda da Silva, 41, Eduardo saiu de casa para beber com esse amigo, mas às 23h ele enviou uma mensagem para mulher dizendo que estava voltando para casa. Horas depois, a polícia telefonou para Rosenilda informando que o marido dela estava morto.

A esposa da vítima disse ainda que Eduardo passou o dia em casa trabalhando em dois portões e, por volta das 19h, recebeu um telefonema do amigo o chamando para ir até o bairro. Ele chegou a avisar a companheira que tinha consumido duas bebidas alcoólicas e já estava voltando para casa.

Ainda segundo Rosenilda, Eduardo era um homem tranquilo, não tinha inimigos e veio há um mês do Pará para construir a metalúrgica dele na capital amazonense. Ele tinha o sonho de trabalhar por conta própria.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como assassinato motivado por briga.

Ana Sena

EM TEMPO