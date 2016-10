Metalúrgica é flagrada furtando energia em Manaus e prejuízo soma mais de R$ 15 mil

Uma metalúrgica com maquinário pesado foi flagrada, nesta terça-feira (25), com ligação clandestina. O problema foi identificado quando equipes técnicas da Eletrobras Distribuição Amazonas realizavam uma ação de combate às perdas de energia na cidade de Manaus.

De acordo com o órgão, a unidade consumidora estava ligada diretamente à rede elétrica da distribuidora, sem passar pelo conjunto de medição externa (CMED). No sistema da concessionária de energia, o estabelecimento estava com o fornecimento de energia suspenso por débitos.

Somando o valor da ação para fins de recuperação de energia, os prejuízos causados à distribuidora foram de 26,554 megawatts-hora, que corresponde a um total de R$ 15.439,82 não faturados.

Depois de constatada a irregularidade no local, as equipes da Eletrobras realizaram os procedimentos de suspensão do fornecimento de energia elétrica de imediato, conforme Resolução 414-2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e notificou o consumidor sobre as irregularidades. A responsável pela empresa foi encaminhada à Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS) para prestar esclarecimentos e responderá criminalmente por furto de energia. Também foram adotados os procedimentos de regularização e recuperação de energia.

A operação foi realizada juntamente com a a DECFS e Instituto de Criminalística (IC).

Com informações da assessoria