Metade da Câmara Municipal de Manaus será renovada a partir de 2017

Durante as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou 1.411 candidatos a vereador na capital do Amazonas. Ao todo, 41 vagas estavam disponíveis para o trabalho na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e, destas, 20 novos nomes ocuparão os gabinetes do local. No final da apuração, na noite deste domingo (2), o candidato mais votado foi João Luiz (PRB) com 13.978 votos, que irá exercer pela primeira vez a função. Dos vereadores que conseguiram se reeleger, se destaca Hiram Nicolau (PSD), atual primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da CMM, com 12.874 votos.

Do total, 21 candidatos se reelegeram. Em primeiro lugar, Hiram Nicolau (PSD) com 12.874 votos; em segundo Reizo Castelo Branco (PTB) com 10.402 votos; e em terceiro, Wilker Barreto (PHS) com 10.206 votos. Em seguida de Álvaro Campelo (PP), Marcel Alexandre, (PMDB), Felipe Souza (PTN), Gilmar Nascimento (PSD), Roberto Sabino (PROS), Plínio Valério (PSD), Prof. Jacqueline (PHS), Jaildo dos Rodoviários (PC do B), Joelson Silva (PSC), Profª Terezinha Ruiz (DEM), Elias Emanuel (PSDB), Rosivaldo Cordovil (PTN), Professor Samuel (PHS), Marcelo Serafim (PSB), Glória Carrate (PRP), Dr. Ewerton Wanderley (PPL), Dr. Isaac Tayah (PSDC) e David Reis (PV).

A CMM recebe 20 novos vereadores. João Luiz (PRB), Mauro Texeira (PTN), Wallace Oliveira (PTN), Carlos Portta (PSB), Diego Afonso (PDT), Everton Assis (DEM), Raulzinho (DEM), Bessa (PHS), Chico Preto (PMN), Fred Mota (PR), Prof. Gedeão Amorim (PMDB), Coronel Gilvandro Mota (PTC), Rosinaldo Bual (PSB), William Abreu (PMN), Sargento Bentes Papinha (PR), Sasá da Construção Civil (PT), Claudio Proença (PR), Prof. François [fransua] (PV), Missionário Andre (PTC) e Joana D’arc Protetora (PR) têm entre as funções do legislativo, a partir de 2017, a missão de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos e da observância do orçamento.

Os candidatos que não conseguiram a reeleição foram Amauri Colares (PRB), Arlindo Júnior (PROS), Ceará do Santa Etelvina (DEM), Alonso Oliveira (PTN), Everaldo Farias (PV), Ednailson Rozenha (PSDB), Jairo da Vical (PROS), Joãozinho Miranda (PTN), Jornada (PSD), Junior Ribeiro (PTN), Mário frota (PHS), Massami Miki (PSL), Mitoso (PSD), Pastora Luciana (PP), Professor Bibiano (PT), Rosi Matos (PT), Sildomar Abtibol (PROS), Socorro Sampaio (PP), Vilma Queiroz (PHS), Waldemir José (PT) e Walfran Torres (PTN).

Confira a lista completa dos vereadores eleitos:

1. João Luiz (PRB) – 13.978 votos

2. Hiram Nicolau (PSD) – 12.874 votos – Reeleito

3. Reizo Castelo Branco (PTB) – 10.402 votos – Reeleito

4. Wilker Barreto (PHS) – 10.206 – Reeleito

5. Álvaro Campelo (PP) – 9.573 votos – Reeleito

6. Marcel Alexandre (PMDB) – 9.566 votos – Reeleito

7. Felipe Souza (PTN) – 9.263 votos – Reeleito

8. Gilmar Nascimento (PSD) – 8.734 votos – Reeleito

9. Roberto Sabino (PROS) – 8.728 votos – Reeleito

10. Plínio Valério (PSD) – 8.348 votos – Reeleito

11. Prof. Jacqueline (PHS) – 8.222 votos – Reeleita

12. Jaildo dos Rodoviários (PC do B) – 8.011 votos – Reeleito

13. Joelson Silva (PSC) – 7.959 votos – Reeleito

14. Profª Terezinha Ruiz (DEM) – 7.571 votos – Reeleita

15. Mauro Texeira (PTN) – 7.432 votos

16. Wallace Oliveira (PTN) – 6.819 votos

17. Carlos Portta (PSB) – 6.610 votos

18. Elias Emanuel (PSDB) – 6.397 votos – Reeleito

19. Rosivaldo Cordovil (PTN) – 6.392 – Reeleito

20. Diego Afonso (PDT) – 6.275 votos

21. Professor Samuel (PHS) – 5.801 votos – Reeleito

22. Everton Assis (DEM) – 5.363 votos

23. Raulzinho (DEM) – 5.212 votos

24. Bessa (PHS) – 5.167 votos

25. Marcelo Serafim (PSB) – 5.108 votos – Reeleito

26. Chico Preto (PMN) – 5.079

27. Glória Carrate (PRP) – 5.059 votos – Reeleito

28. Fred Mota (PR) – 4.881 votos

29. Dr. Ewerton Wanderley (PPL) – 4.719 votos – Reeleito

30. Prof. Gedeão Amorim (PMDB) – 4.712 votos

31. Coronel Gilvandro Mota (PTC) – 4.014 votos

32. Dr. Isaac Tayah (PSDC) – 3.917 votos – Reeleito

33. Rosinaldo Bual (PSB) – 3.822 votos

34. William Abreu (PMN) – 3.820 votos

35. Sargento Bentes Papinha (PR) – 3.618 votos

36. Sasá da Construção Civil (PT) – 3.528 votos

37. Claudio Proença (PR) – 3.488 votos

38. David Reis (PV) – Reeleito 3.470 votos

39. Prof. François [fransua] (PV) – 3.363 votos

40. Missionário Andre (PTC) – 3.277 votos

41. Joana D’arc Protetora (PR) – 3.261 votos

Por Manoela Moura