Messi se casa com namorada de infância na Argentina

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, enfim, se casaram. Na noite desta sexta-feira (30), o casal disse sim em cerimônia na cidade de Rosário, cidade natal dos dois na Argentina. O evento foi restrito a cerca de 250 convidados -entre astros do futebol mundial e amigos de infância.

Antonella, de 29 anos, é amiga do capitão da seleção argentina e craque do Barcelona desde que ela tinha 8 anos. O casal tem dois filhos: Thiago, de 4 anos, e Mateo, de apenas 1.

O evento aconteceu no complexo do hotel e casino City Center -a imprensa europeia inclusive divulgou imagens da decoração do local antes da recepção dos noivos. O menu da festa incluiu frios, chop suey de frango e empanadas. De presente, os convidados receberam vinho e doce de leite caseiro.

Apelidado de “La Pulga”, Messi saiu com a esposa, pisando no mesmo tapete vermelho por onde, mais cedo, passaram vários astros do futebol internacional. Ela usava vestido branco justo, cauda de sereia, da estilista espanhola Rosa Clará. A peça é exclusiva, com decote profundo em sugestiva forma de coração e alças em renda.

Os recém-casados posaram para fotos com o livro do casamento civil, celebrado perante um juiz no interior do complexo City Center, onde hospedaram a maioria dos 260 convidados desde a quinta-feira (29), e festejarão até a madrugada do sábado (1º).

Nomes como Neymar, Luis Suárez, Daniel Alves, Xavi, Gerard Piqué, Sergio Kun Agüero e Samuel Eto’o marcaram presença na cerimônia. Os convidados de fora da Argentina viajaram em voos fretados até Rosário.

Entre as principais ausências, o meia Andrés Iniesta não viajou à Argentina. O jornal “Mundo Deportivo” disse ainda que Diego Maradona não foi convidado.

EM TEMPO, com informações da Folha Press.