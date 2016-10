Messi retorna com gol, brasileiro brilha e Barcelona goleia o La Coruña

Com dois gols do meio-campista brasileiro Rafinha, o Barcelona goleou o La Coruña sem sustos por 4 a 0, no Camp Nou, neste sábado (15), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Suárez e Messi, que retornou aos gramados no confronto, fizeram os outros gols da partida.

A vitória deixou o time catalão com 16 pontos. Assim, o clube pulou da quarta posição para a vice-liderança, um ponto atrás do líder Sevilla.

No entanto, as duas equipes podem ser ultrapassadas por Atlético de Madri e Real Madrid, que ainda jogam neste sábado.

O craque argentino Lionel Messi começou a partida no banco de reservas. Ele voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na coxa direita, que o deixou parado por três semanas, e entrou aos 10 minutos do segundo tempo -dois minutos depois, o camisa 10 marcou o seu gol.

Andrés Iniesta, que recentemente completou 20 anos de Barcelona, também iniciou o confronto entre os suplentes, mas, ao contrário de Messi, não participou do jogo.

Neymar não fez gol, porém participou diretamente de três -com duas assistências e uma cobrança de falta na cabeça de Piqué, que resultou em um dos gols de Rafinha. Além, disto, o atacante recebeu uma cotovelada do lateral direito Laure, o que provocou a expulsão do rival.

Campeonato Inglês

Por pouco o Manchester City não perdeu a liderança do Campeonato Inglês neste sábado (15). O time de Pep Guardiola empatou em 1 a 1 com o Everton em partida válida pela oitava rodada do torneio.

Com a terceira partida consecutiva sem vencer, o City experimentou pela primeira vez na temporada o risco de sair da ponta. O Everton abriu o placar com Lukaku, mas o destaque do time foi o goleiro Stekelenburg, que defendeu dois pênaltis. Nolito marcou o gol do City.

O Manchester City tem 19 pontos, mesma quantidade do Arsenal, segundo colocado. O desempate é pelo saldo de gols. A sorte de Guardiola é que o Tottenham, que iniciou a rodada como vice-líder, também apenas empatou com o West Bromwich.

No confronto entre os dois últimos campeões ingleses, o Chelsea não teve dificuldade em superar o Leicester. Os londrinos venceram a partida por 3 a 0 com gols de Diego Costa, Hazard e Moses.

Os jogadores do Chelsea prestaram homenagem à mãe do brasileiro Willian, que morreu na quarta-feira (12), devido a um câncer. Ao marcar seu gol, Diego Costa fez um W com as mãos se referindo ao meio-campista.

Também em homenagem, o Leicester usou uma faixa preta em luto pela morte do rei da Tailândia, país dos donos do clube.

Com a vitória, o Chelsea é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com 16 pontos. Atual campeão, o Leicester vem decepcionando neste ano, e é apenas o 13º, com oito pontos.

Folhapress