Messi exibe camisas e internautas sentem falta da de Cristiano Ronaldo

O craque argentino Lionel Messi, 29, compartilhou nesta terça-feira (9) uma foto rodeado de camisas de times ao lado de um de seus filhos.

O atacante do Barcelona é um dos atletas mais assediados para trocar o uniforme. No ano passado, o argentino foi o jogador que mais vendeu camisas, segundo levantamento do ActuFoot.

Em sua coleção é possível ver em destaque as camisas dos compatriotas Ángel Di María, Sergio Agüero e Pablo Aimar -o ídolo de Messi-, dos espanhóis Juanfran e Cesc Fàbregas, além dos atuais companheiros do clube catalão Gerard Piqué e Luis Alberto Suárez.

Além das camisas dos amigos, Messi também destacou bem ao centro as suas camisas do Barcelona e da seleção Argentina -em particular, a camisa que usou na final da Copa do Mundo de 2014, quando os argentinos perderam a competição para a Alemanha.

Messi postou a foto em sua conta no Instagram e gerou vários comentários, alguns elogiando o craque pelo repertório das camisas, outros com brincadeiras, como a ausência da camisa do português Cristiano Ronaldo (Real Madrid), que tem disputado com o argentino nos últimos anos o posto de melhor jogador do mundo.

Como Messi postou uma foto apenas de um ângulo não dá para saber se o jogador realmente não tem alguma camisa do português. Também não possível ver camisa do jogador brasileiro Neymar, companheiro de clube.

Folhapress