Messi é suspenso por quatro jogos após xingar assistente brasileiro

O argentino Lionel Messi foi suspenso por quatro jogos após insultar o assistente brasileiro Emerson Augusto de Carvalho durante a vitória sobre o Chile, por 1 a 0, na quinta-feira (23), pelas eliminatórias sul-americanas.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (28) no site oficial da Fifa, que passou a investigar a conduta do atacante. De acordo com texto publicado, Messi violou “o artigo 57 do Código Disciplinar [da Fifa] ao pronunciar palavras injuriosas contra um árbitro assistente”.

Além de perder os duelos diante da Bolívia, nesta terça, Uruguai (fora), Venezuela (casa) e Peru (casa), o capitão da seleção argentina terá que arcar com uma multa de 10 mil francos suíços (cerca da R$ 31 mil). Messi só poderá voltar a defender o seu país na última rodada, contra o Equador, em Quito, no dia 10 de outubro.

“A decisão neste caso é similar a outros casos do Comitê Disciplinar da Fifa. O jogador e a Associação de Futebol Argentina (AFA) foram informados da decisão hoje [terça]”, informou a Fifa, através da nota.

A AFA deve apelar da suspensão na CAS (Corte Arbitral do Esporte).

A Argentina é a terceira colocada das eliminatórias da Copa do Mundo com 22 pontos, dois a mais que o Chile, primeira equipe fora da zona de classificação para o Mundial da Rússia, em 2018.

Folhapress