Messi anuncia veto a entrevistas após Lavezzi ser acusado de fumar maconha

Após a boa vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia, os jogadores da seleção argentina decidiram que não falarão com jornalistas por tempo indeterminado. A ‘lei do silêncio’, anunciada por Messi, se dá por conta de acusação do jornalista argentino Gabriel Anello de que Lavezzi teria sido cortado do banco de reservas por ter sido pego fumando maconha na concentração para a partida contra a Colômbia.

“Tomamos a decisão de não voltar a falar com a imprensa. A acusação feita a Lavezzi é muito grave. O que disseram de Lavezzi fez com que a paciência acabasse. Lamentamos, mas não há alternativa”, disse Messi, rodeado dos demais 25 jogadores.

A acusação de Anello foi feita nesta terça-feira (15), no Twitter.

“Lavezzi fica fora do banco de reservas amanhã por causa do cigarro de maconha que fumou à noite na concentração? Pergunto, apenas pergunto”, escreveu Anello.

Em reação, Lavezzi publicou mensagem em que diz que tomará providências legais contra o jornalista, que sustenta sua afirmação inicial e publicou troca de mensagens via WhatsApp com uma fonte.

Com a vitória sobre a Colômbia, a Argentina começa a desfazer a crise em que está envolvida. Com 19 pontos, subiu à quinta colocação, que garante disputada de vaga para a Copa na repescagem.

Por Folhapress