Mesmo sem casa, Flamengo bate seu próprio recorde como mandante

O Flamengo briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas já alcançou uma marca histórica na atual edição. Em um ano sem casa, já que ainda não conta com o Maracanã, a equipe carioca quebrou o recorde do time comandado pelo eterno ídolo Zico em 1980. Na ocasião, os cariocas venceram oito jogos consecutivos como mandantes e conquistaram o título nacional pela primeira vez. Agora, Diego e companhia já alcançaram nove triunfos em sequência e seguem a busca pelo heptacampeonato.

Os números são destacados pela comissão técnica. Por conta dos Jogos Olímpicos, o Flamengo precisou buscar alternativas durante o ano para mandar as partidas. Sem Maracanã e Engenhão, o atual vice-líder do Brasileiro passou por Volta Redonda, Brasília, Natal, Cariacica e São Paulo.

Mandante ou visitante, o clube mantém a rotina. Ônibus, aeroporto, hotel… Nenhum outro time da Série A viajou tanto quanto o dirigido pelo novato Zé Ricardo. As vitórias sobre Internacional, Atlético-MG, América-MG, Atlético-PR, Grêmio, Ponte Preta, Figueirense, Cruzeiro e Santa Cruz colocaram a equipe em um patamar de destaque na história do Flamengo no Brasileiro.

Apesar do bom rendimento, a disputa pelo título com o Palmeiras permanece. Vencer como mandante não é o suficiente. É necessário manter o desempenho nos próximos nove jogos e torcer por pelo menos dois tropeços do clube alviverde, já que a diferença no saldo de gols é considerável (25 a 14).

“É uma decisão atrás da outra e acho que os dois times não farão nove vitórias. Só sofremos uma derrota no turno. Muita coisa vai acontecer. O nosso foco está na regularidade. A vantagem no final será de quem tiver mais concentração e errar menos”, afirmou o técnico Zé Ricardo.

Além do time atual e o de Zico, outros se destacaram na história do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2009, ano do hexacampeonato, foram seis triunfos consecutivos como mandante.

A sequência de vitórias do Flamengo de Zico como mandante em 1980:

Flamengo 6 X 2 Palmeiras (Maracanã)

Flamengo 2 X 1 Bangu (Maracanã)

Flamengo 2 X 1 Santa Cruz (Maracanã)

Flamengo 3 X 0 Bangu (Maracanã)

Flamengo 3 X 0 Desportiva Ferroviária (Maracanã)

Flamengo 2 X 0 Santos (Maracanã)

Flamengo 4 X 3 Coritiba (Maracanã)

Flamengo 3 X 2 Atlético-MG (Maracanã)

A sequência de vitórias do Flamengo como mandante em 2016:

Flamengo 1 X 0 Internacional (Kleber Andrade, Cariacica)

Flamengo 2 X 0 Atlético-MG (Mané Garrincha, Brasília)

Flamengo 2 X 1 América-MG (Kleber Andrade, Cariacica)

Flamengo 1 X 0 Atlético-PR (Kleber Andrade, Cariacica)

Flamengo 2 X 1 Grêmio (Mané Garrincha, Brasília)

Flamengo 2 X 1 Ponte Preta (Kleber Andrade, Cariacica)

Flamengo 2 X 0 Figueirense (Pacaembu, São Paulo)

Flamengo 2 X 1 Cruzeiro (Kleber Andrade, Cariacica)

Flamengo 3 X 0 Santa Cruz (Pacaembu, São Paulo)

