Mesmo com três desfalques, Vasco encara Londrina e conta com ajuda da torcida em Manaus

O Vasco enfrenta o Londrina neste sábado (8), às 17h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa do clube carioca é de retornar à ponta da tabela de classificação da competição. Para isso, o time terá de suprir três desfalques.

Na tarde desta sexta-feira (7), o clube carioca treinou cerca de 50 minutos no local de jogo. A atividade contou com a presença de reservas e titulares e se resumiu a um treino com campo reduzido e lances de bola parada.

O técnico Jorginho só irá definir o elenco momentos antes do jogo, mas já adiantou que não será o mesmo que enfrentou o Paysandu na última terça-feira (4), onde o time perdeu por 3 a 1 para os paraenses.

Manaus já é considerada a segunda casa dos Cruz-Maltinos, e a expectativa para esta noite, é que o apoio dos amazonenses seja mais um incentivo para a equipe, que guarda boas recordações do lugar, onde venceu o Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca.

Jorginho comentou sobre o carinho dos torcedores locais, que serão ampla maioria na Arena da Amazônia, e destacou que a equipe conta com o apoio das arquibancadas, pois o incentivo da torcida proporciona uma motivação a mais para o time dentro de campo.

“Fomos muito bem recebidos desde o aeroporto, e já consideramos Manaus como nossa segunda casa. Todos são muito queridos. Aqui já é nossa casa, e o carinho do torcedor nos proporciona uma enorme força dentro de campo”, declarou o técnico.

A intensidade dentro de campo nesta noite será grande por parte do time carioca. Jorginho afirmou que a partida será disputada como uma final de campeonato, pois todos os clubes que enfrentam o Vasco, atuam da mesma maneira.

“Este jogo é muito importante para nós, e iremos disputar como se fosse uma final de campeonato, pois é desta mesma forma que os clubes que enfrentamos nos encaram. Não poderia ser diferente, pois temos que manter uma boa competitividade e ficar muito atentos, determinados e garantir de volta o primeiro lugar”, afirmou.

Peça importante para o Vasco no segundo semestre, o jogador Yago Pikachu se disse feliz pelo retorno ao Norte do país, e declarou que apesar da derrota sofrida pelo Paysandu em sua terra natal, está de cabeça erguida para a partida contra o Londrina e confiante em uma possível vitória.

“Sempre é bom voltar ao Norte, e em especial minha cidade de Belém (PA), onde posso reencontrar amigos e familiares. Fiquei triste com a derrota, mas sei que na partida contra o Londrina iremos poder contar com o apoio da torcida amazonense e garantir a vitória para o time. Espero que as vitórias que conquistamos aqui possam ser repetidas novamente para garantirmos uma boa pontuação para o Vasco”, destacou.

Desfalques

O Vasco entra em campo para o jogo contra o Londrina com três desfalques. Na lateral esquerda, Júlio Cesar está fora, devido ao acumulo de três cartões amarelos, deixando Alan Cardoso e Henrique na expectativa de garantirem a vaga. O capitão Rodrigo é outra ausência, já que segue liberado pelo clube para resolver problemas pessoais. Jomar entra na sua vaga.

No meio de campo, Douglas Luiz está com a seleção brasileira sub-20, e Marcelo Matos, seu substituto natural, também é desfalque por estar se recuperando de uma lesão no joelho. As ausências, porém, pelo retorno de Nenê, que retornas ao time titular após cumprir suspensão no jogo contra o Paysandu.

Ingressos

Segue à venda ingressos para esta partida. Os valores são de R$ 60 para as arquibancadas (anel superior e inferior) e R$ 100 para as cadeiras VIPs ou lugar no camarote.

Os pontos de venda funcionarão com horários diferenciados. Na Arena Amadeu Teixeira, de 8h às 15h30, e nas Lojas Shop do Pé Esporte (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma, Grande Circular e Avenida Eduardo Ribeiro) o horário de funcionamento será das 10h até o horário do início do jogo.

As pessoas que doarem 1 quilo de alimento não perecível durante a compra, ganharam desconto de 50%, e os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade da cidade.

Operação do jogo

Os portões para o jogo serão abertos às 15h30 e a entrada B e C do estádio, ambos na Constantino Nery, serão destinados aos torcedores do Vasco. O portão D, da Lóris Cordovil, vai beneficiar os torcedores do Londrina, as Pessoas com Deficiência (PCDs), bem como acompanhantes.

No dia do jogo, a partir das 15h, o perímetro de fechamento das vias será intermediário. Desta forma, não passarão carros sem credenciamento no sentindo bairro/ centro da Constantino Nery. A imprensa terá um estacionamento próprio e poderá usufruir do Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, com entrada pela Lóris Cordovil.

