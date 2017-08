Mesmo com desistência de Amazonino, Braga vai à TV para dar entrevista

O candidato Eduardo Braga (PMDB) não desistiu de participar do debate na Rede Amazônica, na noite desta sexta-feira (25), e foi até à sede da emissora. Entretanto, após desistência do seu adversário no segundo turno da eleição suplementar, Amazonino Mendes (PDT), apenas uma entrevista de 20 minutos deverá ser feita se realmente o candidato não comparecer.

Logo após chegar à sede da emissora de TV, localizada na Zona Centro-Sul de Manaus, Braga foi recepcionado pela imprensa. Na ocasião, agradeceu o convite do grupo de comunicação e aproveitou para criticar seu opositor. “Eu queria agradecer a emissora por esse debate, que seria um debate de propostas. Lamento a desistência do meu opositor. Quero poder apresentar minhas propostas, pois candidato que tem propostas não foge de debate. Nós temos propostas para gerar emprego e resolver a crise da segurança pública”, alfinetou.

Para Braga, atualmente o Estado do Amazonas vive um momento de crise que afeta diversas áreas como a saúde, transporte público, educação, segurança e geração de emprego. “Nós temos uma crise enorme na saúde que precisa ser enfrentada imediatamente. Eu não vi o meu adversário dizer o que vai fazer com os super contratos do atual governo. Vou rever o contrato da Umanizzare – que é um absurdo – e também outros na área da saúde e educação. São exatamente esses recursos que poderão melhorar a segurança nas ruas, fazer mutirões de saúde com cirurgias especializadas, medicamentos, voltar a ter especialidades nas policlínicas e Serviços de Pronto Atendimento”, ressaltou Braga.

Com a ausência de Amazonino, Eduardo foi entrevista por cerca de 20 minutos – Márcio Melo

O candidato aproveitou para destacar propostas para a área de geração de emprego e renda no Amazonas. “Vamos baixar os impostos na cesta básica, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, entre outros. Fazer uma nova Lei de incentivos fiscais estaduais para o Polo Industrial de Manaus, para atrair novos investimentos. Quando sobra recurso no bolso do povo, aumenta o consumo. Quando isso acontece, gera emprego na loja, no transporte e na industria. É assim que a economia cresce. Nós estamos aqui para mostrar essas propostas e como fazer essas mudanças. Na democracia depende do voto de cada um. Quem anula o voto está ajudando o candidato que não tem propostas”, comentou Eduardo.

“Os nossos problemas têm jeito, com trabalho, planejamento e enfrentamento. O eleitor no domingo vai fazer uma grande virada. Tem jeito, é 15 com certeza. Para que o Amazonas possa continuar avançando e resolvendo os problemas para melhorar a vida do povo”, destacou o peemedebista. Tenho 36 anos de vida pública, estou diante do primeiro governador cassado no Amazonas – o primeiro a ser sucedido por eleição direta – e o primeiro candidato a governador que foge de um debate por não ter propostas”, completou.

Alegando ser alvo de ataques, Amazonino abriu mão do espaço para o peemedebista – Janailton Falcão

Amazonino Mendes

Menos de 3h para começar o último debate televisivo antes do segundo turno da eleição suplementar, o candidato Amazonino Mendes (PDT) anunciou, por meio de nota oficial, na noite desta sexta-feira (25), que não participaria do embate com o peemedebista. Alegando ser alvo de ataques, o cacique da política amazonense abriu mão do espaço para o peemedebista. Confira a nota na íntegra divulgada pela coligação “Movimento pela reconstrução do Amazonas”, de Amazonino Mendes:

“Ao longo desta campanha, fui alvo de inúmeros ataques. Enquanto apresentamos nossa proposta para reconstruir o Amazonas e planejar o futuro do nosso Estado, fomos confrontados com inverdades, numa campanha desleal, de baixo nível, promovida pelo meu adversário. Apenas em inserções na rádio e na televisão foram mais de quatro mil ataques. Uma campanha muito diferente da que a população espera ver em um momento tão delicado para o Amazonas. Por tudo isso, e pela certeza de que meu adversário age dessa forma, por acreditar que esta é a única forma de fazer política, fiz uma escolha. Optei por não participar do encontro promovido pela Rede Amazônica. Com um adversário desleal, que faz o jogo sujo da velha política, um debate sincero, honesto e propositivo não é possível”

Isac Sharlon

