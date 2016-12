Mesmo com crise, pacotes de viagens para a Venezuela estão aquecidos

Quem pensou que a crise na Venezuela afetou a procura de pacotes de viagens para os países vizinhos se enganou. A busca nas agências locais continua aquecida e falta oferta para tanta demanda. Um dos fatores é a redução de oferta pelas companhias aéreas, que diminuíram seus voos.

De acordo com o gerente-geral da Amazon Explorers, Andrey Lima, 56, a demanda pelos pacotes de viagens no fim de ano é bem maior que a oferta. Segundo ele, chega a ser desconfortável para os clientes que procuram por viagens e não conseguem, por conta dos voos lotados.

Segundo ele, os pacotes de viagens para países próximos ao Brasil continuam em alta nas férias de fim de ano. Sobre a crise na Venezuela, Lima disse que os clientes que compram pacotes de viagens, não são afetados, pois encontram tudo que precisam no hotel que ficam hospedados.

“O problema é para quem tenta ir de carro, que encontra dificuldades, como o fechamento da fronteira. Se você procura uma agência, você sai bem orientado com informações para aproveitar ao máximo sua viagem”, disse o gerente.

A diretora da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav) e proprietária da agência de viagens Paradise Turismo, Cláudia Mendonça, informou que a crise na Venezuela não reduziu a procura de pacotes de viagem para países vizinhos nas agências locais. Porém, segundo ela, as empresas não têm perspectiva de crescimento para este ano e tentam se manter equilibradas, sem mais perdas, em relação ao ano anterior, que teve uma redução de até 30%.

Cláudia explicou que a crise econômica que o país atravessa ainda é um dos fatores que vem influenciando na diminuição da procura de pacotes de viagens.

A alternativa encontrada é apresentar diversas opções para os clientes, tais como: expedição em pontos turísticos como no Rio Negro, em comunidades ribeirinhas, hotéis de selva, cachoeiras e grutas. “Estamos fortalecendo parcerias para ofertar melhor essas opções para as pessoas”, disse.

Cláudia informou, ainda, que existem 90 agências associadas e alerta os clientes sobre fazer seus pacotes de viagens com agências alternativas. Segundo ela, as agências associadas estão 24 horas antenadas para atender os clientes, caso surjam problemas inesperados.

Voo direto

No mês de abril, uma empresa venezuelana chegou a anunciar o lançamento de um voo direto entre Manaus e Isla Margarita, na Venezuela. O voo exclusivo iria fazer parte de um serviço oferecido pela corporação Last Wind, que passaria a realizar excursões semanais para a ilha. Porém, o negócio não foi adiante devido à crise que atinge a Venezuela.

Apostas

Uma das alternativas encontradas pelas agências locais é a oferta de pacotes de viagens terrestres. Mesmo com a crise venezuelana, essas viagens saem mais em conta do que por avião, de acordo com empresários que atuam no mercado local.

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO