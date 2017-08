Mesatenista amazonense disputa maior evento esportivo universitário em Taiwan

A atleta foi destaque na edição de julho da revista especializada em Tênis de Mesa – Divulgação

A mesatenista Amanda Marques, 25, embarca na próxima segunda-feira (14), para disputar a maior competição do mundo após os Jogos Olímpicos, a Universíade de Verão, que será realizada de 19 a 30 deste mês, em Taipei, Taiwan. A amazonense é beneficiária do Bolsa Atleta Municipal, programa mantido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Esta é a 29ª edição da Universíade. A competição reúne atletas de 170 países, equiparando-se a competições como as Olimpíadas. Amanda será a única amazonense na delegação de quatro mesatenistas que representará o Brasil nos jogos. De acordo com ela, esse será um dos seus maiores desafios.

“Estarão lá as melhores atletas do mundo. É uma competição de alto nível técnico. Em termos de comparação. fica só atrás das Olimpíadas. O desafio será grande, mas estou preparada. Treinei muito e estou pronta. Serei a única amazonense na delegação de Tênis de Mesa, espero fazer bonito”, destacou Amanda Marques.

Leia também: Seleção brasileira volta ao topo do ranking da Fifa; Tite anuncia convocação

Recentemente a atleta foi destaque na edição de julho da revista especializada em Tênis de Mesa, Tennis Player. Amanda é a 466ª melhor mesatenista do mundo, em um universo de milhares de atletas da modalidade, o que é considerada uma posição relevante.

“Recebi com grande felicidade a notícia de que sou a 466ª colocada no ranking mundial de Tênis de Mesa Adulto. Agradeço muito o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Bolsa Atleta. É um benefício que me ajuda muito tanto nos treinos, quanto na preparação em si para as competições. É importante pois ajuda a nos manter em alto nível”, comentou.

Para o secretário da Semjel, João Luiz, Amanda disputará uma grande competição que incentivará outros atletas de Manaus a chegarem ao mesmo patamar dela. “É muito importante o apoio que a Prefeitura de Manaus realiza no trabalho de revelação de novos atletas. E a gente pode ver que a Amanda é uma atleta bem colocada e isso é um pedido do prefeito Arthur Neto para que a gente apoie e incentive esses atletas de nossa cidade”, ressaltou.

Após a Universíade de Verão, Amanda irá se preparar para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que será disputado em outubro, na cidade de Goiânia, em Goiás.

Leia Mais

O poder do “Joinha” no trânsito de Manaus: gentileza gera gentileza

Confira lista com 10 RHs que ofertam vagas de emprego em Manaus

Memes políticos: ilustrador faz sucesso no AM com humor ácido na internet