Mesatenista amazonense conquista medalha de bronze nas Paralimpíadas do Rio

O paratleta amazonense Guilherme Marcião, 24, conquistou neste sábado (18), medalha de bronze na disputa de tênis de mesa por duplas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Guilherme é beneficiário do Bolsa Atleta Municipal e integra a seleção brasileira da modalidade.

Ao lado do parceiro Iranildo Espindola, Guilherme brigou até o quinto set para vencer uma dupla eslovaca por 3 sets a 2, parciais de 9/11, 11/8, 11/6, 4/11 e 11/5. No individual, Guilherme caiu no chamado grupo da morte, onde enfrentou os atuais número um e dois do ranking mundial, perdendo os dois jogos.

Guilherme explicou que esta foi sua primeira paralimpíada, diferente do parceiro Iranildo, que participou de sua quarta edição. Recebendo o Bolsa Atleta Municipal, Guilherme destacou a importância do benefício para sua carreira.

“Com certeza eu só atingi esse resultado porque tive o apoio de Manaus, não só da Prefeitura, mas do povo amazonense. O beneficio me proporcionou treinar tranquilo sem me preocupar com as contas. Agora eu consigo comprar material e focar, com a ajuda do benefício, na melhoria do meu desempenho”, disse Guilherme.

