Mesa-tenista amazonense aposta em 2017 vitorioso

O Amazonas continua sendo um dos celeiros do tênis de mesa na Região Norte do país. O amazonense Siddharta Almeida, 17, é uma prova disso. O atleta vem de intercâmbio no Shandong Luneng, da China, para passar férias em Manaus. O mesa-tenista vem em uma crescente na carreira. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-21, na cidade de Lauro de Freitas (BA), em 2015 e em 2016, não se acomodou, e faturou nas categorias por equipes, dupla e individual o Aberto de El Salvador.

Após as boas apresentações, surgiram novas oportunidades de intercâmbios internacionais em escolas de tênis chinesas, que são as mais renomadas do planeta. Ele passou 20 dias no continente asiático, ao lado das maiores promessas mundiais da modalidade. O clube Shandong Luneng é conhecido por revelar atletas no esporte. A agremiação possui representação no vôlei, basquete e também é uma das mais fortes do futebol chinês, famosa por contratar jogadores conhecidos no futebol brasileiro, como o atacante Diego Tardelli, volante Jucilei, zagueiro Gil e meia Montillo.

Planos

O já profissional Siddharta Almeida busca crescer mais ainda em 2017. “Meus objetivos são uma medalha individual no Sul-Americano e Pan-Americano. Também preciso de resultados expressivos em competições nacionais e voltar a jogar o mundial juvenil, já que não conseguimos classificação no ano anterior, garantindo assim outro intercâmbio fora do país, desta vez na Europa”, explicou o atleta, que começou a praticar tênis de mesa, com 12 anos de idade.

Sobre como enxerga a responsabilidade de jogar tênis de mesa fora do Amazonas e levar o nome de Manaus pelo mundo, o atleta não economiza. “Sinto-me muito feliz em poder levar o nome do Estado novamente, assim como as mesa-tenistas Lígia Silva, Amanda Marques e Israel Barreto. Podem esperar que sempre vou dar o meu melhor e a maior entrega possível. Por mais que eu não jogue bem ou seja superado, mas vou sempre dar minha cota de sacrifício”, reiterou.

O atleta é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta Municipal, que é gerido pela Prefeitura de Manaus, fator que impulsionou inclusão do atleta no grupo de promessas do tênis de mesa do país. Atualmente, ele treina no Clube de Regatas Saldanha Gama, em Santos (SP). Após meses de peleja e baterias de testes, o atleta conseguiu mostrar competência e permanecer em solo paulista. “As pessoas em São Paulo são muito bairristas. No começo, foi muito difícil, sofri bullying, me chamaram de indiozinho, mas dei o meu melhor e passei a ser tratado com respeito”, contou.

Após aprovação nos treinamentos e permanência confirmada, os pais e a irmã de Siddharta se mudaram para Santos. A nova casa faz com que o baré mantenha confiança em ser uma das referências brasileiras e futuro representante em Jogos Olímpicos. Criado no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Sul de Manaus, o mesa-tenista enfatiza o apoio injetado pelo programa, que, segundo ele, está refletindo positivamente nos resultados obtidos nas últimas temporadas.

“Todo apoio é de suma importância. Quero poder retribuir qualquer incentivo com vitórias. Independentemente do que for, sempre levarei a bandeira do Amazonas comigo. Isso é um bom começo, para quem sonha em disputar uma Olimpíada pela seleção brasileira”, frisou Siddharta.

“Preciso morar em Santos, o nível técnico é muito forte e os atletas adquirem uns com os outros. Sinto saudades de Manaus, possuo parentes, familiares e amigos. Aqui não tem a saborosa sardinha de rio e o açaí é escasso”, frisou a promessa do esporte baré.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO