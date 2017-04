Meryl Streep e Robin Wright virão ao Brasil para debater empoderamento feminino

As atrizes Meryl Streep e Robin Wright, conhecida pela série “House of Cards” (Netflix), visitarão o Brasil no dia 29 de maio.

O objetivo é debater o empoderamento feminino em um evento que será realizado em São Paulo, e que está sendo organizado pelo Banco Santander. O presidente da filial brasileira, Sergio Rial, também participará do encontro.

Na ocasião ainda será apresentada a quinta temporada da série protagonizada por Robin Wright.

O debate, a princípio, será fechado, mas novos detalhes serão divulgados em breve.

Meryl Streep e Robin Wright têm um longo histórico de luta pela igualdade de gênero. Em um episódio marcante, a atriz de “House of Cards” exigiu receber o mesmo salário que o colega de elenco Kevin Spacey -e foi atendida.

Folhapress