Merendeiras da Semed têm aulas de culinária com chef renomado

Pratos simples do cardápio diário servido nas escolas podem ganhar temperos que incrementam a comida – Divulgação

As merendeiras da rede municipal de ensino estão recebendo aulas de culinária básica ministradas pelo Chef Fernando Souza. A ação é realizada em parceria com escola de gastronomia, Alquimia Arte Culinária e tem como objetivo proporcionar uma alimentação saudável e adequada aos alunos das escolas públicas de Manaus.

“Ações como essas, se levadas adiante, serão responsáveis pela melhoria na alimentação das crianças do ensino público na cidade de Manaus. Vamos poder usar ingredientes regionais e, com poucos temperos e com algum conhecimento, mudar a vida dessas crianças”, define Fernando Souza, que há duas semanas ensina técnicas de manuseio, manipulação e higienização de alimentos.

Pratos simples do cardápio diário servido nas escolas podem ganhar temperos que incrementam a comida como o picadinho de jaraqui, arroz de jambú e mojica de jaraqui, ensinado em um dos módulos do curso, que vem sendo realizado no espaço da escola municipal Sergio Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas (Matinha). As aulas acontecem de segunda a sexta, das 14h às 17h.

“Trabalhamos boas praticas de manuseio e parte de higiene para evitar contaminação e também ensinamos a fazer hortas nas próprias escolas de onde possam ser retirados alimentos”, informa o Chef Fernando, que orienta, ainda, como preparar o solo e os vegetais que se adaptam melhor ao solo da região.

Com informações da assessoria