‘Merece muito mais que uma música’, diz MC Serginho sobre Bruna Marquezine

Famoso pelos hits “Eguinha Pocotó” e “Vai Lacraia”, MC Serginho afirmou nesta segunda-feira (31) que a atriz Bruna Marquezine, 21, é uma mulher que merece muito mais que somente uma música. “Ela vai até o chão! É uma mulher que merece muito mais do que uma música”, afirmou MC sobre a atriz, em transmissão ao vivo pelo Facebook do cantor.

MC Serginho compôs uma música para a atriz intitulada “Bonde das Gostosas” – Reprodução

MC Serginho compôs uma música para a atriz intitulada “Bonde das Gostosas”. A canção, composta há cerca de três semanas, só foi lançada na última sexta (28). A ideia veio após um show quando Serginho comentava sobre mulheres. “Existem muitas mulheres bonitas mas nenhuma é como a Bruna. O sorriso dela é diferente! Pra mim é a mulher mais bonita da TV brasileira.”

Sempre frequente nos bailes, Bruna se revelou fã do funk carioca quando dançou no quadro “Dança dos Famosos”, no “Domingão do Faustão”, em 2013. A atriz terminou a competição em segundo lugar, atrás de Carol Castro.

Europa

Na semana passada, Bruna Marquezine participou do baile de gala da fundação de Leonardo DiCaprio, na Riviera Francesa. O jantar contou com a participação da atriz Kate Winslet, par romântico de DiCaprio em “Titanic”. O casal leiloou um jantar em comemoração aos 20 anos do filme.

Nesta segunda (31), a atriz postou uma foto de despedida de suas férias na Europa. “Vou sentir saudades de você, verão”, escreveu na legenda da foto no Instagram.

