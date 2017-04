Mercedes vai repensar ordem de manter igualdade entre pilotos

Depois da segunda vitória de Sebastian Vettel em três corridas – sendo a última no Grande Prêmio do Bahrein-, a Mercedes decidiu repensar sobre as ordens da equipe em garantir a igualdade entre pilotos Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Se a montadora alemã tivesse permitido que Hamilton ultrapassasse Bottas depois das primeiras paradas, certamente o piloto britânico teria ameaçado a vitória de Vettel. Por esse motivo, contrariado, o chefe da equipe Toto Wolff acredita que a Mercedes terá que mudar as regras de engajamento. “Não gostamos nada disso. Não é o que fizemos nos últimos dois anos, mas a situação é diferente agora. Por isso será preciso uma análise adequada do momento em que estamos”, disse Wolff ao Motosport.

“Gostaríamos de dar oportunidades iguais aos pilotos desde o início da corrida. Acho que nós devemos isso a eles”, acrescentou o chefe da Mercedes.

De acordo com Wolff, a equipe alemã não favorece nem mesmo o dono da pole position. “Sempre daremos oportunidades iguais. É a nossa mentalidade e filosofia de corrida. Se temos os dois carros na primeira fila, deveremos deixar ser decidido somente pela corrida mesmo”, declarou.

Folhapress