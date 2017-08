Mercado tem contratado menos jovens no AM

Crise gera desemprego entre população adulta e, também, afeta jovens – Tiago Queiroz/Estadão

O número de contratações de jovens aprendizes caiu 41,07% no Amazonas este ano, um total de 1.844 mil a menos, enquanto 2016 os números de admissões eram 4.489 mil, 2017 fechou em 2.645 mil, 23,50% de 11.253 mil que representava o potencial de contratações para o período do ano. A redução ainda é reflexo da crise econômica que assola todo o país.

De acordo com o economista André Cardoso, o cenário de crise econômica ainda é um dos fatores que vem influenciando na diminuição de contratações. Segundo o economista, com a retração econômica, a primeira atitude dos empresários é reduzir o quadro de pessoal.

“Na crise já há redução normal nos cargos funcionais, e no caso dos aprendizes, por mais que sejam custos menores, não deixam de ser custos fixos para os empresários”, afirma André.

Até que haja uma retomada da economia, Cardoso afirma que os empresários vão acompanhar o crescimento econômico para que possam sair recontratando pessoal, mas, não na mesma proporção que houve os desligamentos.

“O empresário não sabe o momento que a crise finalizou, então eles aguardam o momento certo para novas contratações. Tem empresas que pensam em contratar no segundo semestre de 2017, mas, existem, ainda, instituições que pensam em contratar somente no segundo semestre do ano que vem”, afirma o economista.

Dados Nacionais

Diferente do que ocorrer no cenário do Amazonas, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, apontam mais de 200 mil jovens entraram no mercado de Trabalho no Brasil este ano graças à lei da Aprendizagem Profissional. Um balanço aponta a admissão de 203.434 trabalhadores na condição de aprendizes entre janeiro e junho de 2017.

De acordo com os dados do Caged, as ocupações nas quais os aprendizes tiveram mais oportunidades foram as de auxiliar de escritório e assistente administrativo. Quase 60% de todas as contratações ocorreram nessas áreas. Também tiveram destaque as funções de vendedor do comércio varejista, repositor de mercadoria e mecânico de manutenção de máquinas.

Lei

A aprendizagem profissional foi instituída pela Lei nº 10.097/2000 e entrou em vigor cinco anos depois, após ser regulamentada pelo Decreto nº 5.598/2005. Ela prevê a contratação de jovens entre 14 e 24 anos (exceto para aprendizes com deficiência, para os quais não há limite de idade), desde que permaneçam na escola e façam algum curso técnico-profissionalizante. O salário é baseado no mínimo, mas proporcional ao número de horas cumpridas.

Henderson Martins

EM TEMPO

