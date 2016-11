Mercado imobiliário do AM mostra recuperação; setor ampliou em 39% as contratações no terceiro trimestre

A construção civil começa a mostrar sinais de recuperação no Amazonas. Além de ampliar as vendas e reduzir a quantidade de imóveis no estoque, o setor ampliou em 39% o número de contratações no terceiro trimestre do ano (julho a setembro) na comparação com os três meses anteriores.

De acordo com os dados do Censo do Mercado Imobiliário 2016, divulgado nesta quinta-feira (17) pelo Sindicato da Construção Civil no Amazonas (Sinduscon-AM) e que é referente ao último trimestre que fechou em setembro, Manaus dispõe apenas de 4,3 mil imóveis, o que representa 13,5% de todo o estoque apresentado para 2016.

“Os dados levantados revelam que Manaus começa a se recuperar da crise econômica, antes mesmo de outras capitais brasileiras. Um fator importante para esse cenário é que os efeitos da crise foram sentidos também com antecedência na capital do Amazonas. Então, era esperado que sua recuperação também fosse antes das demais”, ressaltou o consultor Fábio Araújo, da Brain – Inteligência de Mercado e Pesquisa Estratégica, empresa que coordenou o estudo do Sinduscon-AM.

“Os dados são positivos e mostram que lentamente o mercado está se recompondo”, apontou o presidente do Sinduscon-AM, Frank Souza, ao ressaltar que, nesse período (terceiro trimestre do ano), o setor vendeu 479 mil unidades e faturou R$ 170 milhões.

Ainda sobre a falta de unidades para o ano que vem, Frank explicou que em qualquer região de Manaus poderá faltar estoque. “As áreas que oferecem hoje o maior número de unidades estão sempre mais distantes, como Iranduba e Santa Etelvina, então será mais fácil faltar primeiro na zona Centro-Sul, onde é mais ocupado”.

Concessões

Segundo o presidente do Sinduscon-AM, o número de concessões para construções de casas do regime de residência horizontal, dadas pela prefeitura municipal, fechou o trimestre encerrado em setembro com crescimento de 95,6% – 6.510 concessões, total. No ano passado, foram 3.328 concessões.

O Sinduscon-AM também está em tratativas com a Caixa Econômica Federal para aumentar a concessão de créditos e tratar da liberação de R$ 40 mil de subsídios por unidades da faixa destinada às famílias com renda até R$ 2.350, que estão disponíveis.

O consultor Fábio Araújo disse que a economia local começou a se recuperar também. “Isso é muito bom porque o mercado imobiliário precisa de crédito e de pessoas comprando e, para comprar, precisa ter trabalhadores para construir”, avaliou o especialista.

Anwar Assi e Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO