Mercado Imobiliário divulga 1º Anuário do segmento em Manaus

As perspectivas 2017 para o setor de imóveis no Brasil e, lógico, no Estado, serão expostas no 1º Encontro do Mercado Imobiliário, promoção da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), no próximo dia 23 de março, no auditório do Hotel Caesar Business em Manaus.

O evento traz, na ocasião, como palestrante o coordenador da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FipeZap), Eduardo Zylberstajn, cujos convites já estão disponíveis ao público interessado.

O encontro também vai distribuir o Anuário do Mercado Imobiliário 2016, uma publicação inédita no setor, que será disponibilizado no site da Ademi-AM (www.ademi-am.com.br).

O encontro é exclusivo para 200 participantes e vai reunir empresários e executivos do ramo, mais profissionais liberais, corretores de imóveis e universitários ligados ao segmento da construção civil.

De acordo com o presidente da associação, o empresário Romero Reis, o 1º Encontro do Mercado Imobiliário será uma oportunidade rara com informações importantes para a retomada de crescimento do setor, após dois anos desafiadores para o mercado diante da crise econômica brasileira.

“Somos um setor fundamental para o alavanque da economia brasileira de um modo geral. Somente no Amazonas, por exemplo, movimentamos mais de R$ 1 bilhão e a palestra de Zylberstajn será importante para entender como está reagindo o mercado. Com essas informações em mãos, os empresários podem traçar novas estratégias de vendas, divulgação e planejamentos para todo o ano de 2017”, declarou.

Eduardo Zylberstajn é economista, coordenador do FipeZap, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, também conhecido como o primeiro indicador com abrangência nacional que acompanha os preços de venda e locação de imóveis no Brasil.

Quanto ao Anuário do Mercado Imobiliário de 2016, o documento consolida ainda mais a missão da Ademi-AM. Nele, haverá informações de movimentação de todos os meses do ano passado, assim como o perfil dos compradores, a quantidade e o tipo de imóveis vendidos, a variação no valor do metro quadrado em Manaus e várias outras informações fundamentais para conhecimento do mercado imobiliário de Manaus.

Mais informações sobre a compra de convites podem ser feitas através do número de telefone (92) 3071-9182.

