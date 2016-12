Mercado Imobiliário de Manaus reage em mais de 30% em novembro

As ações como o Mega Salão, que ocorreu no início de novembro, mais o pagamento do 13º salário e as perspectivas positivas do mercado para 2017, resultaram em uma reação de 34,6% no mercado imobiliário. O Valor Geral de Vendas (VGV) ainda foi registrado em R$ 87,231 milhões, com 237 unidades de imóveis comercializadas. Os dados são de novembro em relação ao mês de outubro, que foi divulgado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

O presidente da Ademi-AM, Romero Reis, explica que o panorama do setor é favorável, principalmente, com as medidas lançadas pelo Governo Federal. “O anúncio do incentivo ao crédito imobiliário, apesar de tímido, é animador. Afinal, a regulamentação da Letra Imobiliária Garantida é um instrumento de captação de recursos para o setor e prevê a oferta de garantias em operações de crédito imobiliário”, afirmou.

Os dados da Pesquisa do Mercado Imobiliário/Novembro de 2016 apontou que o bairro Tarumã-Açu teve o maior número de unidades vendidas, registrando 37 vendas, e também o maior Valor Sobre Oferta (VSO) no valor de 43,5%. O bairro Ponta Negra aparece ainda com 23 unidades vendidas e o bairro Dom Pedro, com 21 unidades. O preço médio do metro quadrado está em R$ 4.553,26, totalizando 19.158 m2 vendidos.

O bairro Centro é onde tem o metro quadrado mais caro, da tipologia residencial, valendo R$ 6.305,56, seguido do Adrianópolis com R$ 5.949,55. Já na tipologia comercial, o valor do m2 mais caro também fica com Adrianópolis valendo R$ 13.141,40, seguido da Ponta Negra, com R$ 11.249,26.

A pesquisa mostra também que os imóveis na planta tiveram um VSO na ordem de 3,0% e, em fase de obra, um VSO é de 2,9%. Já o imóvel pronto é o que mais vendeu, totalizando 153 unidades, com VSO de 10,2%.

O maior VSO ficou na faixa entre R$ 150,000,01 até R$ 250.000,00 com 15,9%, representando 5,9% das vendas. Essa faixa representa o Programa Minha Casa Minha Vida e obteve a maior quantidade vendida com 73 unidades, representando 30,8% das vendas com VSO 6,1%.

