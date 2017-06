Mercado Imobiliário comemora resultados do Feirão da Caixa em Manaus

O mercado imobiliário voltou a aquecer em Manaus. Um dos indicadores desse aquecimento é o Feirão Caixa 2017, realizado no último fim de semana, na capital amazonense, que registrou um volume de vendas de R$ 86 milhões, 3,6% a mais do que no ano passado, quando foram vendidos R$ 83 milhões em imóveis. Durante os dois dias do evento, que recebeu um público superior a 20 mil pessoas, foram negociados 390 contratos.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Romero Reis, ressaltou que, além desses dados, há uma expectativa de que o setor movimente R$ 200 milhões nos próximos quatro meses. “O evento foi apenas a porta de entrada para muitos negócios que começaram a ser fechados lá e serão finalizados ao longo das próximas semanas”, avaliou.

Reis informou ainda que a expectativa de que mais de 20 mil pessoas passariam pelo Feirão da Caixa 2017 se confirmou. “O mercado continua movimentado, mostrando retomada do crescimento econômico, gerando ótimas oportunidades de negócios para quem está em busca de um imóvel”, explicou.

Segundo ele, o ideal é que o imóvel comprometa, no máximo, 30% da renda da família, produzindo segurança para as partes envolvidas. Além desse evento, o setor realizará ainda neste ano, o Salão Imobiliário, que ocorrerá em setembro e poderá receber até nove empresas, mais do que o dobro da quantidade presente no feirão da Caixa, que contou com apenas cinco.

Bons resultados

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-AM), Frank Souza, avaliou que os resultados do feirão da Caixa, em Manaus. “Esse tipo de evento é um dos focos para movimentar o mercado e conseguir fazer novos lançamentos e geração de emprego”, declarou.

O evento também foi oportuno para o empresariado local. Para a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Amazonas (Sind Imóveis-AM), Márcia Chagas, o feirão da Caixa movimentou o mercado e a economia como um todo, no Estado.

Joandres Xavier

EM TEMPO