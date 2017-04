Mercado, galerias populares e serviços de saúde tem horário alterado durante feriado

Além dos lojistas e shoppings, os dois centros populares de compras e o mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro terão horário diferenciado nesses três dias do feriadão de Tiradentes.

Na sexta-feira (21), a Galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento esquina com a rua 24 de Maio, funciona somente até às 13h. Já a Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, também no Centro, fecha as portas mais cedo, às 12h. Enquanto o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, encerra suas atividades às 13h.

Já no sábado (22), o mercado funciona em horário normal das 6h às 17h e os dois centros de compras funcionam de 8h às 17h. E no domingo (23), somente a Galeria Espírito Santo funciona até às 13h, assim como Mercado Municipal.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Farmácias Gratuitas suspendem as atividades nesta sexta-feira e retornam na segunda-feira (24).

A Maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, n°1335, bairro Compensa I, Zona Oeste, mantém funcionamento 24 horas no período. Nesses dias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também irá manter o plantão 24h, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192, assim como os pacientes agendados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que funcionam 24 horas.

Com informações da assessoria