Mercado erótico dribla a crise e prevê crescimento no setor

A busca pelo bem estar e saúde sexual tem aumentado a cada dia. São diversos produtos que auxiliam para essa melhoria, e essa crescente demanda está favorecendo o segmento erótico e sensual.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico (ABEME), o setor sensual e erótico Brasileiro tem destaque no cenário mundial, não apenas por sua grandiosidade e inovação, mas também pela criatividade, principalmente no setor de cosmética sensual: Autossuficiente na produção de cosmética sensual, o Brasil comercializa nove milhões de itens ao mês (destes, cerca de 3,5 bilhões são géis, cremes e lubrificantes), sendo ainda referência mundial em lingerie sexy.

Em 2016 o faturamento do segmento foi de 1 Bilhão, e a expectativa é fechar 2017 com um crescimento de 3,5% pode parecer pouco o percentual, mas há muito espaço para um crescimento enorme nos próximos anos, já que cerca de 85% dos brasileiros nunca experimentaram nenhum produto erótico. Hoje no Brasil são cerca de 11 mil pontos de vendas de produtos sensuais.

Fabricante de cosméticos sensuais e eróticos, cresceu 10% em relação a 2016

A INTT Cosméticos, fabricante de cosméticos sensuais e eróticos, cresceu 10% em relação a 2016. Segundo a Alessandra Seitz, diretora comercial da marca, a expectativa é que o mercado cresça ainda mais.

Já o e-commerce Emporium do Prazer, aumentou em 80% as vendas em relação ao ano anterior, prova disso é que as pessoas ainda preferem comprar artigos sensuais através da internet. Para a loja os produtos importados e mais diferenciados, são os mais procurados e automaticamente os mais caros.

A procura pelos produtos cresceu bastante nós últimos anos

As datas comemorativas como o Dia dos Namorados, Dia do Orgasmo, Dia do Sexo são os principais para o mercado e movimentam as vendas.

