Mercado de trabalho: amazonenses apostam em mudança total de área

Mudar de profissão ou agregar uma segunda atividade à carreira? Essa questão tem sido um dilema comum entre os profissionais que atuam no mercado de trabalho em Manaus.

Enquanto alguns optam por manter uma segunda atividade junto com a profissão de origem, outros desistem da carreira antiga para iniciar uma nova em um campo antes desconhecido, mas que se torna promissor, ao longo do tempo.

Nutricionista por formação, Carol Heinrich, 32, abandonou a carreira na qual atuava, há sete anos, na área de nutrição para virar blogueira de moda.

Carol afirma que não estava satisfeita com a carreira de nutricionista e criou o blog de moda “Toque Neon”. Segundo ela, a atividade deu um maior retorno financeiro do que a carreira de nutricionista concursada. O blog existe há três anos e, depois que Carol se profissionalizou na área de comunicação com cursos, a sua nova profissão deslanchou e abandonou de vez a nutrição.

A blogueira contou que depois que criou o blog, passou a falar do seu próprio dia a dia e modo de se vestir, mas profissionalizou o seu conteúdo, ao estudar jornalismo de moda.

Ao começar a trabalhar com empresas de maior porte, ela precisou criar uma pequena empresa para o blog. “Eu tinha uma profissão estável, mas, por outro lado, era um dia a dia monótono, andava sempre com a mesma roupa branca, chegava cansada em casa e não estava totalmente satisfeita. Agora não, faço meu próprio horário e ganho mais do que o salário fixo de antes”, relata Carol.

Diversificação

Por sua vez, Claudinale Costa, 35, que é psicóloga por formação, há dois anos, saiu da empresa de recursos humanos onde atuava e não quis mais retornar para a atividade. Ela apostou suas “fichas” na venda de almofadas personalizadas com desenhos, super-heróis, frases de efeito e emojis das redes sociais. Hoje em dia, com a empresa “Almofadas e Companhia”, ela tem um retorno financeiro de R$ 1,5 mil, só com a venda das almofadas em feiras e sob encomenda.

Porém, Claudinele conta que, após receber um convite, retornou a trabalhar na área de recursos humanos, mas manteve a atividade extra. “A gente começou dessa forma e gostamos. Além de ser uma renda extra é uma coisa que a gente gosta de fazer, as pessoas gostam”, diz a empresária.

Para o futuro, o negócio deve crescer com a abertura de um espaço especialmente montado para as almofadas na loja de colchões e estofados da família do marido de Claudinele. Os preços das almofadas variam entre R$ 25 e R$ 55.

Além daqueles modelos feitos especialmente para o auxílio na amamentação que custam de R$ 50 até R$ 70 e, para o pescoço, sai a R$ 30.

Joandres Xavier

EM TEMPO