Mercado de PC gamer ganha espaço em Manaus

Depois dos smartphones e tablets, a febre do momento do mercado tecnológico – numa primeira leitura – parece ter retrocedido no tempo, uma vez que crianças e adolescentes voltaram a pedir computadores desktops como presentes. Também conhecidos como personal computer (PC), ledo engano achar que são tecnologia do passado. Agora chamados de PC gamers, essas máquinas aqueceram e expandiram o mercado de informática.

Em Manaus, as lojas especializadas apostaram nesse novo nicho para as vendas de fim de ano. A DZ9, por exemplo, além dos computadores de alta capacidade, trabalha com um PC gamer básico para iniciantes no valor promocional de R$ 1,8 mil (sem o monitor), mas com capacidade de expansão, informa o gerente de vendas Felipe Gomes.

“Para este Natal estamos trabalhando com esse equipamento como prioridade de vendas, porque é o tipo de presentes que as crianças estão pedindo dos pais. Já vimos muitas pessoas pesquisando, fazendo orçamento e perguntando sobre formas de pagamento”, explica o gerente de vendas.

Felipe lembra que esse mercado de PC gamer começou a ser alimentado em Manaus, pela classe média, há cerca de 2 anos, e passou a ficar mais popular nos últimos 2 anos. A loja DZ9, segundo ele, ao se adaptar a esse segmento, começou a trabalhar com PCs pré-montados, mas também a montar de acordo com a configuração que o cliente pede.

De acordo com o gerente, um equipamento de configuração mediana custa em média de R$ 3 mil a R$ 5 mil, dependendo da configuração. “Recentemente, um menino de 7 anos ganhou dos pais um PC gamer de R$ 7 mil, que eles compraram na nossa loja. Era um computador de alta capacidade para jogos de gráficos avançados”, conta.

Segundo o consultor de tecnologia da informação (TI) Irazê Fonseca Filho, o conjunto de um equipamento para atender um iniciante custa em média R$ 2,5 mil, uma vez que jogos de low e os on-line não são de gráficos Full HD. Mas, à medida que os jogos evoluem para hi-definition, Full HD e 4k, os custos passam a ser bem maiores, de R$ 5 mil – com configurações medianas -, até R$ 30 mil ou mais para PCs de jogadores profissionais.

Irazê explica que um PC gamer pode ser considerado como um pequeno servidor, dada a sua capacidade. “Na comparação com um mundo coorporativo, a configuração de PC gamer é encontrada em computadores de áreas específicas como, por exemplo, engenharia e agências de publicidade, onde se gasta muito em desktops de alta capacidade de processamento de imagem e de memória, para programas e bancos de dados”, diz.

O consultor de TI observa que para montar um PC gamer é importante avaliar, antes de tudo, o equilíbrio do conjunto. “Tem que pensar em processador, fonte, placa-mãe, placa de vídeo dedicada (off board) que não consome a memória RAM da placa-mãe, e se queimar, não precisa trocar todo o conjunto, além de permitir a troca por uma placa de vídeo de mair capacidade”, explica Irazê Fonseca.

Lucro maior que outras plataformas

Pesquisa lançada pelo site Newzoo aponta que no mercado mundial de games, que alcançou lucro de US$ 99,6 bilhões, no primeiro semestre deste ano, o segmento de PC foi a plataforma com maior volume desse total. Foram US$ 31,9 bilhões, quase 30%, que deixou para trás os segmentos de consoles (US$ 29 bilhões) e smartphones (US$ 27,1 bilhões).

A advogada Andréa Cruz, 42, começou a pesquisar em outubro os custos de um PC gamer para dar de presente ao seu sobrinho, no Natal deste ano. Ela que comprou o primeiro computador pessoal da irmã mais nova, nos anos 1990, e ficou surpresa com o preço do PC gamer nos dias de hoje. “São bem caros, mas, ele (o meu sobrinho) merece um. Claro que vamos buscar um com orçamento em conta”, diz.

Andréa conta que o sobrinho de 9 anos de idade já vem de dois videogames que ganhou nos últimos anos, o Nintendo Wi em 2014 e o Playstation 3 no ano passado. Neste ano, segundo ela, a partir dos vídeos de youtubers que ele assiste pelo tablet, começou a pedir um computador para jogar. “Ele pede com uma paixão, como se já conhecesse um. Mas, vamos começar por baixo, sem muita pompa”, observa a tia.

O designer Antônio Bezerra também começou a estudar os preços dos PC gamer em Manaus para unir o útil ao agradável. Com a capacidade de memória de armazenamento e de velocidade de processamento, ele quer um computador desse segmento para usar para os seus serviços gráficos e, nas horas de folga, jogar as novidades do mundo de games.

“Já fiz três orçamentos e percebi diferença grande preços de uma loja para outra. Encontrei a mesma configuração por R$ 3 mil em um e R$ 6 mil em outra”, comenta o designer.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO