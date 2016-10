Mercado de aplicativos evolui em Manaus

Manaus é considerada hoje com terreno fértil para produção em escala nacional e mundial de aplicativo móveis. Um mercado ainda jovem, se comparado aos grandes centros de desenvolvimento de inovação tecnológica, como São Paulo (SP) e Recife (PE), mas em expansão com cases expressivos de Apps produzidos para marcas locais e nacionais, por grandes e médias empresas, bem como por pequenos empreendedores.

Desde janeiro de 2011 atuando nesse segmento em Manaus, a Tap4 Mobile é o modelo de sucesso como empresa desenvolvedora de aplicativos. No portfólio da empresa, que já alcançou a marca de mais de 130 projetos, estão aplicativos desenvolvidos para a multinacional sul-coreana Samsung, segundo o CEO da empresa, André Tapajós.

A consolidação da Tap4 no mercado vem ainda com Apps desenvolvidos para programas de TV como o “Larica Total”, do Canal Brasil, e “A Carioca”, do GNT. Há também produtos para os canais de TV paga da Globosat, Multishow e SportTV, o festival Lollapalooza (Unilever/Spotify), a Fogás e o ParkingSounds, que ganhou dois Leões de Cannes, neste ano.

Além da fábrica de software em Manaus, a Tap4 mantém hoje um escritório comercial em São Paulo. Mas, no princípio, ela começou como projeto numa sala de reunião emprestada do escritório jurídico do irmão de André, o Bruno Tapajós. No mesmo ano, foi aceita pelo Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (Cide), onde André e o seu sócio, Mirel Pina, por 2 anos estudaram e desenvolveram projetos. “Após essa temporada, nós nos graduamos, e agora estamos em nosso próprio local. Mas, a parceria continua até hoje”, diz.

Apesar de entender que há um cenário em expansão, Tapajós diz que, para entender hoje o mercado local, é necessário dividir o lado de quem desenvolve Apps e o de quem contrata o desenvolvimento. Segundo ele, atualmente há, no máximo, três empresas com portfólio de cases nacionais. A maioria dos desenvolvedores locais faz seus próprios produtos ou desenvolve para empresas locais/regionais.

Já no lado do contratante, o CEO observa que as empresas locais possuem um orçamento menor de investimento em Apps, enquanto as empresas de São Paulo investem de 50% a 200% a mais, tendo em vista que o seu mercado é amplo, com público-alvo de nível nacional. “Em resumo, o cenário local de aplicativos está em crescimento, tanto do lado dos desenvolvedores quanto dos contratantes”, avalia.

Pela natureza de mercado, Tapajós explica que as principais demandas de desenvolvimento de aplicativos partem de grandes empresas. Segundo ele, os líderes nacionais em cada segmento adotam primeiro uma tecnologia mobile em seus negócios e depois de lançado no mercado, eles são seguidos pelos líderes regionais e pelos seguidores rápidos, que também querem “copiar” os Apps dos líderes. “Depois ocorre um efeito-cascata em que cada empresa vê o concorrente lançando e se planeja para lançar o seu também”, explica.

O custo médio do desenvolvimento de aplicativos, de acordo com o CEO da Tap4, varia do mais simples, que sai entre R$ 25 mil e R$ 50 mil, aos mais robustos, que podem custar até R$ 80 mil. Já os mais complexos custam no mínimo R$ 120 mil e podem chegar a R$ 200 mil ou R$ 500 mil. “Tudo depende do escopo do que precisa ser feito. Quando se analisa tempo, um App demora em média de dois a três meses para ficar pronto. Em alguns casos mais complexos, pode demorar de quatro a seis meses”, afirma.

Usuários estão mais conectados

O mercado de desenvolvimento de aplicativos tem potencial imensurável, uma vez que nove em cada dez brasileiros possuem um celular, sendo que 57% desse volume é de smartphones, num país em que 58% da sua população acessa a internet, conforme 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015.

“É um mercado muito grande, uma vez que praticamente todo mundo tem um celular e cada vez mais smatphones”, avalia o engenheiro da computação Carlos Maurício Figueiredo, professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

De acordo com Maurício, num cenário onde os sistemas Androids dominam, há um público gigante dividido entre pessoas comuns em ambiente doméstico, trabalhadores, empresas, comércio e indústrias que podem se beneficiar do acesso à informação a partir de um aparelho smartphone.

“Mas, principalmente por conta da popularização dos planos de dados das operadoras de celular, que facilitou a conexão das pessoas pela internet o tempo todo. O WhatsApp e Facebook são fenômenos que provam isso. Tanto que hoje se houver um bloqueio no WhatsApp, gera-se notícia no mundo inteiro”, observa o engenheiro.

O professor lembra que dados oficiais mostram que cerca de 35 milhões de linhas de celulares pré-pagos foram cortados até o final do primeiro semestre deste ano, conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e do outro lado se vê um crescimento de planos pós-pagos aliados a um plano de dados.

“Isso faz com que os Apps sejam produtos potenciais para todas as pessoas, de criança aos mais idosos. Hoje as crianças, inclusive, nem sabem ler ou escrever, mas já sabem operar os Apps dos celulares dos país. Adolescentes já têm seus próprios celulares, os idosos, que não tiveram acesso à tecnologia quando mais jovens, agora já estão começando a ter”, comenta.

Para Maurício, que é também professor no Centro de Treinamento Samsung Ocean (Ocean Manaus), o Amazonas se encaixa bem no perfil de terreno fértil para esse novo mercado, uma vez que, principalmente em Manaus, nas instituições de ensino, há vários cursos de tecnologia, na área de engenharia, sistema da informação, computação, entre outros, que proporcionam o desenvolvimento da lógica e da linguagem de programação. “A principal ferramenta é saber programar, modelar o software e interagir com a internet”, explica.

‘Modalidade faz parte da vida das pessoas’

A empresa facilitadora de startups FabriQ Aceleradora é outra impulsionadora de negócio de inovação tecnológica de Manaus, que tem ajudado a enriquecer o cenário local de desenvolvimento de aplicativos genuinamente amazonenses, com escala global. Para o CEO da FabriQ, Fredson Andrade da Encarnação, o mercado que está em plena expansão tem no setor privado o grande cliente, com um setor público ainda pouco envolvido, mas com um número significativo de startups desenvolvendo os seus produtos, em busca de grandes resultados.

Entre os Apps genuinamente amazonenses, Fredson aponta o Ganhe na Tela, uma publicidade móvel que oferece créditos para seus usuários, o eMercado, que realiza pesquisa de preços de produtos de forma colaborativa em supermercados, com objetivo de ajudar o consumidor a economizar em tempos de crise.

Tem ainda o Dreamkid, uma plataforma educacional para crianças com apoio dos pais e escolas, o OAB/AM, com sistema de news, notas oficiais, contatos e links importantes, e o Portal da Mulher Amazonense, com news, violencitômetro, denúncias, rede de atendimento à mulher e alerta rosa (alerta de pânico).

EM TEMPO – Como está esse cenário hoje de produção de aplicativos em Manaus? É um mercado em expansão ou é ainda muito novo para falar de resultados?

Fredson Encarnação – É um mercado em plena expansão. Tanto as empresas quanto as pessoas cada vez mais se sentem à vontade para utilizarem serviços baseados em Apps e nas nuvens, pois a mobilidade passou a fazer parte da vida das pessoas não apenas pelo hardware, mas também pelos planos de dados, que estão cada vez mais acessíveis. Em Manaus, há diversos aplicativos sendo usados tanto no mercado privado quanto no mercado público.

EM TEMPO – A maior demanda de produção de Apps ainda é individual, de empresas ou setores públicos?

FE – As empresas são as que estão saindo na frente nessa corrida, apresentando novas versões de seus produtos ou criando extensões para o mundo mobile, com ênfase para alguns setores, como o setor bancário. Os setores públicos ainda correm por fora, porém de forma muito lenta, quase sem inovação nesse contexto de serviços públicos acessíveis ao cidadão. No caso dos cidadãos, começamos a ver, na cidade, ideias de pequenos empresários e, principalmente, startups desenvolvendo seus próprios produtos, seja com a própria equipe, seja contratando empresas especializadas para esse fim.

EM TEMPO – No cenário local, há capital humano capacitado o suficiente para atender o mercado de produção de Apps?

FE – Atualmente, não temos ainda uma massa crítica grande o suficiente para atender todo o mercado local. Quando sairmos da crise, as demandas vão aumentar, portanto, a dica para os profissionais de TI que desejarem aproveitar as próximas oportunidades que vão surgir é logo começarem a se capacitar para dar esse novo passo.

Academias preparam segmento

Diante do cenário em que a inovação se fortalece diariamente como pauta no Amazonas, as universidades caminham no rumo do amadurecimento, com total desprendimento da história industrial de Manaus, de olho no mercado tecnologia e da internet. A avaliação é do designer e pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Rafael Lima, que atua também como professor no Ocean Manaus.

Ele, que veio para Manaus há mais de 10 anos porque o pai veio trabalhar no distrito industrial, percebeu que com o tempo a academia passou a olhar as mudanças tecnologias com outros olhos. “Esse cenário industrial abriu muito as portas para a tecnologia. Hoje em dia, temos em Manaus lugares que preparam pessoas para esse tipo de mercado, como o Ocean e outros centros de pesquisa, e as próprias faculdades”, observa Lima.

O pesquisador diz que no momento em que se fala muito de crise, as indústrias passam a entender que a inovação é a melhor saída. Ela avalia que, passando a “turbulência” da crise, quem estiver preparado vai conseguir se destacar nesse mercado. “O Ocean não existe há tanto tempo, mas já preparou mais de 6 mil alunos, entre turmas de criação de aplicativos, jogos, entre outros cursos mais curtos, como, por exemplo, de animação em 2D, gerenciamento de projetos de software e de ideação”, aponta.

Para o designer, Manaus vive hoje um processo bem parecido com o do Porto Digital, de Recife, e se mantiver o ritmo, pode alcançar o tão desejado status de matriz econômica. “A cidade tem demanda, gente interessada e uma turma colocando a mão na massa. Algumas das ideias que surgiram aqui [no Ocean] com alunos, elas realmente se tornaram startups, que geraram produtos”, conta.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO