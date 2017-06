‘Menu da Vovó’ traz pratos executivos com gostinho de comida caseira

Peixe frito com baião lembra a comida da vovó – Fotos: Divulgação

A Cachaçaria do Dedé dos shoppings Manauara e Ponta Negra acaba de lançar um cardápio voltado para as pessoas que não têm tempo de almoçar em casa diariamente e procuram, em meio à rotina, um lugar que sirva pratos individuais de qualidade durante o horário de almoço e com gostinho caseiro.

O Menu da Vovó é servido de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h e traz dez opções de prato, como o frango grelhado com arroz branco e salada de folhas verdes e tomate; a sardinha frita, servida com baião de dois e farofa; ou o delicioso bife acebolado servido com arroz branco, feijão e farofa. Isso sem contar outros pratos com gostinho da casa da vovó.

O cardápio da vovó está disponível na unidade dos shoppings Manauara e Ponta Negra

O novo cardápio pode ser consumido e pago com os cartões de refeição e alimentação Alelo, Ticket e Sodexo. Lojistas e funcionários dos dois shoppings têm 10% de desconto.

