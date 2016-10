Mensalidades em escolas particulares podem aumentar em 17%, aponta Sinepe; CMM pede explicação

A mensalidade escolar nas escolas privadas do Amazonas vai aumentar em 2017. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas (Sinepe/AM) sinalizou um reajuste de 17%, valor maior que a inflação do ano passado, que foi de 8,5%. A entidade participou de uma reunião na manhã desta quinta-feira (27) na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para prestar esclarecimentos sobre a planilha de custos das escolas particulares que justifica a correção nos valores das mensalidades.

A reunião foi realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara (Comdec/CMM) e contou com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) e do Procon Amazonas. O vereador Álvaro Campelo (PP) disse que o encontro foi organizado após a comissão receber várias denúncias de pais de alunos. Entre as queixas há de uma escola particular, localizada no conjunto Morada do Sol, Zona Centro-Sul de Manaus, que já anunciou aos responsáveis o aditamento de 17,41% para o próximo ano.

“Por isso, em comum acordo com os órgãos de defesa do consumidor solicitamos as planilhas de custo das escolas sindicalizadas. É um direito do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor a informação dos custos embutidos no reajuste”, disse o parlamentar.

Campelo informou ainda que o possível aumento não deve ocorrer baseado na crise econômica que o país enfrenta. Segundo ele, a inflação não alcançou os dois dígitos e o reajuste é acima do esperado.

“Os órgãos de defesa do consumidor já estão se mobilizando no sentido de que eventuais aumentos abusivos não ocorram”, frisou Campelo.

O anúncio deixou uma parte dos pais de alunos preocupados com o pagamento das mensalidades em 2017. Se o reajuste de fato for concretizado, o funcionário público Charles Almeida, 53, acredita que deva ocorrer uma migração das escolas particulares para a rede pública devido à dificuldade de os pais honrarem com as contas.

“Eu acho esse aumento um abuso. Até porque 17% é muito maior que a inflação do ano passado. O reajuste dos salários dos servidores públicos e de outros profissionais foi muito menor que isso. Muitos pais, em virtude da crise econômica, vão optar por tirar os filhos das escolas particulares e colocar em escolas públicas. Eu não concordo com isso, mesmo sabendo que a escola precisa do reajuste para se manter, pagar os professores que tiveram aumentos de salários e arcar com outros custos. Mas esse aumento tem que ser de acordo com o percentual reajustado no salário do pai do aluno que deseja mantê-lo na escola”, relatou.

Na contramão do reajuste, algumas escolas particulares, mesmo com aumento dos custos mensais, já repensaram o aditamento e preferiram congelar os preços. Elas anunciaram promoções e campanhas para evitar a debandada de alunos para outras instituições privadas e para a rede pública. Uma dessas escolas foi o Idaam, que possui seis unidades em Manaus. No site da instituição, nas redes sociais e nas vias públicas, a escola lançou a campanha ‘Mensalidade de 2017 com o valor de 2016’.

“Eu acredito que a campanha veio num momento importante. Seria muito complicado manter três crianças na escola com um reajuste desse valor. Estamos vivendo numa crise e está sendo difícil para todo mundo. Até porque o custo não é só com a matrícula e as mensalidades, não podemos esquecer dos livros e outros custos que os pais precisam arcar para manter os filhos nas escolas. Ainda bem que o Idaam decidiu manter o mesmo valor”, disse Gabriele Rabelo Costa, 32, mãe das trigêmeas Maria Clara, Maria Eduarda e Maria Luiza, de 5 anos, que cursam a alfabetização na unidade de ensino.

Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB/AM), Marco Salum, pediu que os pais denunciem qualquer tipo de aumento abusivo. “Vamos em breve implementar o canal seja por e-mail ou outro meio, mas que será divulgado no site da OAB para receber essas demandas”, disse Salum.

A presidente do Sinepe, Elaine Souza, esteve na CMM e falou que a planilha visa custear os gastos básicos das escolas com folha de pagamento, infraestrutura, inovação para o próximo ano, as despesas físicas e variáveis. Ela lembrou ainda que a inadimplência deve ser considerada ao definir o aumento das mensalidades do próximo ano.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO