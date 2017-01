Mensagem de Arthur Neto na CMM vai focar em austeridade na economia

A mensagem do prefeito Arthur Neto (PSDB) para a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que acontecerá no próximo dia 6 de fevereiro, às 10h, terá o mesmo teor proferido por ele durante sua última visita à casa legislativa, no fim do ano passado: preocupação com a economia e dedicação de aplicação de medidas de austeridades para este novo mandato.

As informações são garantidas pela assessoria de comunicação de Arthur que, afirmou, ainda, que na ocasião, o presidente citará aos 41 vereadores a importância de legislar com respeito aos interesses da população.

A cerimônia acontecerá no plenário Adriano Jorge e terá a presença dos secretários municipais e de autoridades do Poder Executivo, Judiciário e Executivo.

O protocolo do evento seguirá o artigo 22 do Regimento Interno e iniciará com o mestre de cerimônia Dori Carvalho, conduzindo o evento. Na ocasião, ele chamará o presidente da CMM, o vereador Wilker Barreto (PHS) para compor a mesa. Em seguida, Barreto formará uma comissão de vereadores para fazer a condução do prefeito até o plenário.

Com a composição da mesa concluída, o Hino Nacional será entoado e Barreto designará o prefeito para fazer o pronunciamento para a abertura de trabalhos na casa. “Depois que acontece o pronunciamento do prefeito, o presidente da casa vai até o púlpito e faz o encerramento da sessão”, informou a diretora do cerimonial da Câmara, Ieda Frota.

A sessão será finalizada com a execução do Hino de Manaus, interpretado pelo coral da CMM. Durante a finalização do evento, é possível que o presidente da casa marque a primeira reunião com os vereadores. Após o término, vereadores voltarão para seus gabinetes. Segundo a diretora de cerimonial, não há tempo estipulado para a solenidade, pois tudo dependerá da mensagem que o prefeito fará na sessão. Ela deixa claro que os vereadores não se pronunciarão neste evento.

Fabiane Morais

EM TEMPO