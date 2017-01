Menores são apreendidos com drogas e armas em Maués

Uma quadrilha formada por cinco adolescentes com idades entre 14 a 17 anos, foi detida em flagrante, na manhã desta terça-feira (24), com drogas e armas. Os menores são suspeitos de diversos crimes no município de Maués, (a Km 420 de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar do município, os adolescentes foram aprendidos logo após uma tentativa de assalto.

Conforme informações do Sargento Erlande, dois dos jovens que foram detidos são primos e têm entre 15 e 16 anos, eles foram apreendidos pela mesma guarnição mais dez vezes.

Com o grupo foi encontrado, entre outras coisas, duas armas de fogo e dois terçados, utensílios utilizados nos vários crimes como furtos, roubos e tentativas de homicídio. Além de 11 trouxinhas de entorpecentes.

Os jovens foram encaminhados para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e após serem ouvidos foram liberados. O representante do Conselho Tutelar no município de Maués foi acionado e está acompanhando o caso dos jovens.

Com informações da assessoria