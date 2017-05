Menor que teve corpo queimado por amigo permanece internado e estado de saúde é estável

O adolescente, de 14 anos, que teve 80% do corpo queimado, por um outro menor, de 17 anos, na última sexta-feira (26), estava entubado e, neste domingo (28), a equipe médica começou a retirada dos aparelhos, mas deve seguir com o tratamento de macronebulização.

A vítima já está consciente, comunicativo e em quadro estável, de acordo com o boletim de saúde do Hospital 28 de Agosto, onde permanece internado.

O menor deu entrada no Hospital João Lúcio, na Zona Leste, com queimaduras de 2º e 3º grau, logo após ter o corpo atingido por gasolina lançada pelo infrator, conhecido da família. Na unidade de saúde ele foi sedado, recebeu ventilação mecânica e curativos nos membros inferiores, tórax e coxas.

Chegando no HPS 28 de Agosto, foi reavaliado pela equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados, ainda com 58% da superfície corpórea queimada e permanece em quadro estável.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), embora o infrator permaneça foragido.

EM TEMPO