Menino que fugiu de casa há 9 dias é localizado pedindo dinheiro em shopping de Manaus

Thiago dos Santos, de 11 anos, que estava desaparecido desde o último dia 19 de agosto – quando fugiu de casa – foi reconhecido por seguranças pedindo dinheiro em um shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com o conselheiro tutelar da região, Marcelo Medeiros, a criança disse que fugiu porque apanhava da mãe.

“Já havíamos recebido informações de que ele foi visto em diversos bairros de Manaus, como Ponta Negra e São Raimundo. Dessa vez, a segurança do shopping reconheceu o garoto e entrou em contato comigo. Imediatamente comprovei que se tratava do menor desaparecido e acionei a família. A mãe e a tia dele foram até o local, onde a criança foi entregue à elas”, informou Marcelo.

Ainda segundo o conselheiro, a criança foi encontrada suja e com fome. “Os seguranças informaram que ele está sempre no local pedindo dinheiro. A mãe nos informou que o filho já fugiu outras vezes e atualmente pretende levar a criança para morar com o pai em Belém, no Pará”.

Marcelo ressalta ainda que a mãe de Thiago, identificada como Ana Claudia dos Santos, enfrenta dificuldades financeiras para viajar com o filho até Belém. “Ela não tem condições financeiras suficientes para arcar com as despesas da viajem. Quem quiser contribuir de alguma forma, pode entrar em contato comigo, pelo telefone: (92) 99182-3374, ou com a dona Ana (mãe do Thiago): (92) 99341-1296.

Questionado se há indícios de que a criança sofreu espancamentos, o conselheiro disse que a equipe não comprovou a acusação. “Não há nada que comprove isso. Eu, inclusive, vou ajudar de alguma forma essa mãe levar o filho para morar com o pai”, destacou.

O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar da Zona Norte, região onde Thiago mora com a mãe.

