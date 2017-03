Menino fica ferido ao ser atingido por peça que se desprendeu de caminhão

Uma criança, de 9 anos, ficou ferida ao ser atingida por uma patola hidráulica que se desprendeu de um caminhão munck na tarde desta sexta-feira (17). O acidente ocorreu na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, por volta das 13h30.

O veículo estava em movimento quando ocorreu o acidente. O menino estava na companhia do pai e ia para uma escola particular, situada na mesma via pública, quando foi atingido pela peça.

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e socorreu o menor de idade para o Pronto-Socorro da Criança, na Cachoeirinha.

Segundo testemunhas, a patola atingiu as pernas do menino e ele pode ter tido uma fratura. O estado de saúde dele não foi informado.

O motorista do caminhão, que pertence a uma empresa da indústria de ferro e aço, não fugiu do local e ajudou nos primeiros socorros. O pai do menino e o condutor, que não tiveram os nomes revelados, foram levados ao 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar a ocorrência.

O veículo vai passar por uma análise para verificar como aconteceu o incidente e a empresa se comprometeu a prestar assistência ao garoto e aos seus familiares.

Bruna Souza

EM TEMPO