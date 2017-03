“Ô planta, você gosta de Raça Negra?!?”. – Quem nunca se divertiu com aquele pequeno fã que só queria uma “frotrogafia” com o grupo Raça Negra? Este clássico do Topa Tudo Por Dinheiro aconteceu há 17 anos, protagonizados por Silvio Santos e Luiz Sales, a pequena figura.

Após todo esse tempo, finalmente eles se reencontram pela 1ª vez na TV, no palco do The Noite (SBT). Sem segurar a emoção, todo mundo pediu uma foto com o, agora adulto, fã do grupo de pagode.