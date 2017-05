Menino desaparece em rio após ser arrastado por correnteza

Mergulhadores da Unidade do Corpo de Bombeiros de Parintins (situado a 368 km de Manaus) suspenderam as buscas, na noite deste domingo (7), pelo garoto, Pedro Henrique, de 8 anos, que desapareceu nas águas do rio Paraná do Ramos em frente a cidade de Barreirinha (331 km de Manaus).

O menino, que é filho de José Araújo e Ariana Vieira, desapareceu durante um momento de lazer. Durante a enchente, muitos banhistas aproveitam a frente da cidade para curtir os fins de semana e feriados. O local é muito frequentado, principalmente, neste período.

De acordo com informações de testemunhas, a criança tomava banho com os pais quando desapareceu.

“Talvez porque tivesse muita gente no local tomando banho, eles não perceberam quando o garoto se afogou”, disse Aluísio Santos Guimarães, que ajudou os bombeiros nas buscas pela criança.

“Aqui a correnteza é muito forte e ele foi arrastado”, disse uma outra banhista, que estava no local quando a criança despareceu.

As buscas reiniciam às 7h desta segunda-feira (8).

Tadeu de Souza

EM TEMPO