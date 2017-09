Menino de 4 anos desaparece após pai esquecê-lo em bar na Zona Norte de Manaus

A mãe da criança ainda informou que iniciaram as buscas ainda pela madrugada – Divulgação

Um garoto identificado como Pietro Portela Silva Carmo, de 4 anos, está desaparecido desde a madrugada desta sexta-feira (8), após o pai embriagado, de acordo com a mãe da criança, tê-lo deixado em um bar no bairro Manoa, Zona Norte de Manaus.

A mãe, Simone Silva de Lima, de 30 anos disse que Pietro saiu com o pai, Francisco Carmo de Oliveira, por volta das 8h da manhã desta quinta-feira (7), para assistir ao desfile cívico, no Sambódromo. Ela ainda informou que passou o dia todo sem notícias do filho, já que é separada do marido.

Leia também: Auxiliar de portaria é convidado para pescaria e desaparece

“O Francisco veio pegar meu filho para passar o feriado com ele, mas depois que o levou, não deu noticias durante o dia todo. Por volta de 1h da madrugada, ele chegou embriagado na minha casa, no Monte das Oliveiras e disse que havia esquecido o Pietro no bar. Ele também chegou sem o carro e disse que nem sabia como havia chegado na casa dele”, contou Simone.

A família deu início às buscas pela criança ainda pela madrugada. O homem chegou a ser agredido pelos vizinhos da mãe, após saberem que ele havia perdido a criança.

“Fiquei desesperada, fomos no bar onde ele disse que teria esquecido o Pietro, mas ninguém soube dar noticias. Pedimos ajuda da Polícia Militar, mas não recebemos apoio. Ainda estamos à procura” disse.

O auxiliar operacional Reginaldo Silva, tio de Pietro, informou que na manhã desta sexta-feira, o carro do pai do menino foi encontrado abandonado em uma rua do bairro Manoa. O tio teme que algo pior tenha acontecido com a criança.

“Estamos com medo dele ter feito alguma coisa com meu sobrinho, somente para atingir a mãe. Eles já estavam separados há seis meses, cuidavam do Pietro por guarda compartilhada. O Francisco sempre teve problema com alcoolismo, mas depois da separação ficou pior. Espero encontrar meu sobrinho bem”, disse o Reginaldo.

Os familiares da criança registraram o caso na Delegacia Especializada em Proteçao á Criança e ao Adolescente (DEPCA) e continuam em busca da criança.

Quem tiver informações que possa levar ao paradeiro de Pietro pode entrar em contato com a família, por meio dos telefones: (92) 99150-9707 (Simone) e (92) 99389-0106 (Reginaldo).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais

Homem desaparece em rio após colisão entre embarcações no AM

Empresário desaparece após sair de empresa na Rua do Comércio

Carona misteriosa: jovem desaparece em Rio Preto da Eva após sair com mototaxista