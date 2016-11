Menino de 2 anos e nove meses morre em Manaus vítima de meningite rara; FVS confirmou o caso

Uma criança de 2 anos e nove meses, do sexo masculino, morreu na madrugada desta sexta-feira (11), em uma unidade de saúde da Unimed, em Manaus, vítima de meningite do tipo haemophilus. A informação foi confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Segundo a FVS, esse foi a primeira morte registrada no Amazonas de meningite do tipo haemophilus. O órgão ressaltou que a etiologia de meningite por haemophilus é rara em função de que está disponível na rede pública de saúde a vacina pentavalente, que inclui o combate a esta bactéria.

Conforme dados da FVS, até este mês de novembro, o Amazonas registrou 115 casos de meningite, com 28 mortes. Em 2015, foram registrados 175 casos da doença, sendo dois por meningite haemophilus, oriundos dos municípios de Guajará e Tefé, desse total 33 morreram.

Em nota, a escola creche Vida, onde a criança estudava, lamentou o fato e informou que haverá uma reunião com a equipe da FVS, onde serão feitos esclarecimentos e orientações aos pais das crianças da sala que a criança fazia parte.

Ainda conforme a nota, a criança estava ausente da escola desde do último dia 4 deste mês. A diretora da unidade escolar, Suely Imbiriba, informou que até o último dia em que o garoto foi para escola, ele não havia apresentado sintomas da doença. A família disse que ele começou a ficar doente apenas no domingo (6) e não retornou para as aulas nesta semana.

Ainda segundo a diretora, após conversa com a Semsa, ficou decidido que as aulas não serão suspensas. O sepultamento da criança ocorre na tarde desta sexta-feira, às 16h, no cemitério São João Batista, Zona Centro-Sul.

Por meio de nota, a Semsa informou que, assim que soube da morte da criança, deu início à investigação epidemiológica do caso, assim como às medidas de bloqueio. As ações estão sendo realizadas pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVAE) do município.

Ainda durante esta manhã, a equipe de vigilância esteve na escola do menor e levantou informações sobre o caso. Os pais das demais crianças participaram de uma palestra na unidade de ensino e Semsa fez uma ação de quimioprofilaxia nos alunos e na professora. Nesse sábado (12), será realizada a quimioprofilaxia também na família. As atividades seguem os protocolos de conduta preconizados pelo Guia de Vigilância do Ministério da Saúde.

A Semsa informou ainda que não há suspeita de um surto da doença ou agregado de casos, uma vez que os registros da doença estão dentro da média no período.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO