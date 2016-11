Menino de 2 anos de nove meses morre em Manaus vítima de meningite rara; FVS confirmou o caso

Uma criança de 2 anos e nove meses, do sexo masculino, morreu na madrugada desta sexta-feira (11), em uma unidade de saúde da Unimed, em Manaus, vítima de meningite do tipo haemophilus. A informação foi confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Segundo a FVS, esse foi a primeira morte registrada no Amazonas de meningite do tipo haemophilus. O órgão ressaltou que a etiologia de meningite por haemophilus é rara em função de que está disponível na rede pública de saúde a vacina pentavalente, que inclui o combate a esta bactéria.

Conforme dados da FVS, até este mês de novembro, o Amazonas registrou 115 casos de meningite, com 28 mortes.

Em 2015, foram registrados 175 casos da doença, sendo dois por meningite haemophilus, oriundos dos municípios de Guajará e Tefé, desse total 33 morreram.

Em nota, a escola creche Vida, onde a criança estudava, lamentou o fato e informou que haverá uma reunião com a equipe da FVS, onde serão feitos esclarecimentos e orientações aos pais das crianças da sala que a criança fazia parte.

Ainda conforme a nota, a criança estava ausente da escola desde do último dia 4 deste mês.

O sepultamento da criança ocorrerá na tarde desta sexta-feira, às 16h, no cemitério São João Batista, Zona Centro-Sul.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO