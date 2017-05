Meninas do Iranduba defendem liderança contra Audax na Arena

Dois pontos à frente do Corinthians e dono da liderança do grupo A1 da elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017, o Iranduba volta a campo diante o Audax-SP, às 20h desta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. O confronto é válido pela 12ª rodada da competição.

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, o Hulk da Amazônia volta a atuar em casa com moral. Porém, o time do técnico Sérgio Duarte não tem força máxima para o confronto. A lateral-direita Monalisa e a zagueira Karen, que foram punidas com o terceiro cartão amarelo diante das gaúchas, cumprem suspensão automática e estão fora do duelo contra as paulistas do Audax. Na zaga entra Victória e na lateral Sinara tem a chance de sair jogando pela primeira vez no campeonato.

Com precauções visando ao mata-mata e cumprindo um programa específico de treinamento devido ao desgaste muscular, a artilheira do time, Glaucia, será poupada e cede lugar à atacante Elisa. Assim, o treinador baré deve manter o esquema 4-4-2, utilizado desde o início da temporada.

A volante e capitã Djeni, que marcou contra o Audax na goleada por 6 a 2 pelo primeiro turno, garantiu determinação contra o time paulista. “É reta final de campeonato e ninguém quer ficar de fora do mata-mata e cair para segunda divisão. Sabemos das dificuldades que vamos ter que enfrentar contra o Audax, pois estão entre os quatro classificados e em caso de derrota para nossa equipe, correrão o risco de eliminação. São ingredientes de um grande jogo”, citou Djeni.

Na terceira colocação da chave e entre os quatro que vão às quartas de finais, o Audax vem de goleada sofrida por 5 a 1 para o Corinthians. As paulistas somam 20 pontos, dez a menos que o time amazonense.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO